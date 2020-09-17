В Народной милиции ДНР сообщили подробности подрыва под Горловкой полковника и прапорщика ВСУ

Украинские военные хаотично минируют местность и часто не устанавливают предупреждающие таблички. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Народной милиции ДНР сообщили подробности подрыва полковника и прапорщика ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой. Происшествие случилось днем 15 сентября.

- С целью подготовки постановочного фото-видео отчета о якобы проведении украинскими военными инженерных работ по демонтажу своих позиций в районе поселка Шумы, туда прибыли заместитель руководителя украинской стороны в СЦКК полковник Апполонов и начальник клуба 35-й бригады прапорщик Залевский - по совместительству исполняющий обязанности пресс-секретаря бригады, - рассказали в УНМ ДНР.

Не доходя 50 метров до позиций бригады, Апполонов и Залевский подорвались на украинском минно-взрывном устройстве. Пострадавшие с тяжелыми ранениями доставлены в военный госпиталь в Часов Яре. По уточненным данным, в ходе разбирательства штабом ООС установлено, что подрыв произошел в результате срабатывания противопехотной мины по причине отклонения Апполоновым и Залевским от заранее установленного для них маршрута.

Кстати, информацию о подрыве военных подтвердили в украинском пресс-центре штаба ООС. Там отметили, что полковник и прапорщик получили ранения в результате взрыва гранаты типа РГД-5, которая была установлена, вероятно, в виде растяжки. Это была первичная версия происшествия.

Напомним, что 10 сентября ВСУ сорвали проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой ВСУ в нарушение дополнительных мер контроля перемирия продвигали свои укрепления к арке стратегически важного водовода «Северский Донец – Донбасс».

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