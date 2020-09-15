«Путь Визенталь»: Почему в Донбассе украинские военные стали использовать дизельное топливо черного цвета

В Донбассе для украинских военных надо ежедневно сотни тонн дизтоплива. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, как «развлекаются» украинские военные во время большого перемирия в Донбассе.

- Эта информация пришла на «горячую линию» МВД ЛНР. Позвонили предупредить, что украинские военные какое-то новое топливо начали использовать для своих дизелей. Черное. Проверили. Действительно, так и есть – вся солярка в ВСУ сейчас черного цвета, - говорит Виталий Киселев.

Как оказалось, это в командовании сил логистики такой способ защиты от хищений «изобрели». Мол, будет необычного цвета - не будут воровать и гражданским продавать.

- Не тот случай. Нам-то как раз гражданский и позвонил. Перепугался человек, думал, угробил свою машину-кормилицу армейской дешевой бурдой. А что делать: ценники на заправках на «той стороне» - почти как у нас. Только в гривнах. А ездить человеку надо. Тем более, в ВСУ демпингуют, процентов на 20-25 дешевле продают. Ну, как видим, обошлось. А то, что солярка черная – так в баке ее не видно. А машина, едет, как на желтой, - отмечает ведущий передачи.

ПЬЯНЫЕ «ЛЫЦАРИ» УСТРОИЛИ ДУЭЛЬ

В период большого перемирия в Донбассе украинские военнные маются от безделья, дисциплина в подразделениях падает. Солдаты и сержанты начинают пить, дебоширить, уходить в самоволки – и результат не заставлет себя ждать. ЧП следует за ЧП и ЧП погоняет.

Дикий случай произошел в 27-й реактивной артиллерийской бригаде. Той самой, что обстреливала донбасские города из «Ураганов». Сейчас ее части базируются в районе Ивановки Красноармейского района.

- Так вот, вояки от безделья перепились. Солдат Москов «послал» сержанта Калашника. А поскольку пили в этот раз не самогон, а дешевый коньяк, решили устроить дуэль. Ну а что? Лыцари! В итоге сержант в госпитале, солдат – под следствием. Если наверняка знать, что после каждой такой бутылки один укроп отправится в госпиталь, а другой – в тюрьму, я бы сам регулярно отправлял бы им пару ящиков «Десны». Да и не я один, уверен, - подчеркивает Виталий Киселев.

Украинские военные гибнут и калечатся и за пределами своих городков и опорных пунктов. Там же все вокруг усеяно минами, которые ставили они сами, их предшественники, предшественники их предшественников и так далее. Карты этих полей практически никогда не составлялись, а если и делались, то только для собственного пользования. Как итог: украинские минные поля стали больше убивать солдат и офицеров ВСУ, чем защищать.

- Дошло до того, что командование ООС издало циркуляр, которым обязало командиров подразделений довести до личного состава факты подрыва их «побратымив» на минах, а также правила поведения на местности, которая может быть заминирована. Более того, запрещена установка неуправляемых мин и гранат-растяжек, по маршрутам можно передвигаться только после проверки его саперами. А главное: предписано ежедневно проводить инструктаж по мерам безопасности с личным составом. Иначе есть риск, что они снова напьются и все забудут. Что, собственно, и происходит, - говорит ведущий передачи.

ДЕТИ ИЗ ГОЛУБОВСКОГО ХОДЯТ В ШКОЛУ ПОД СВИСТ ПУЛЬ

- На днях побывал в Голубовском. Жители этого поселка уже седьмой год на войне. Когда ты солдат, то война - это твоя служба, тяжелая мужская работа, которую ты должен выполнить несмотря ни на что. Но для мирных жителей, женщин и детей, жить на войне – это жить в аду вдвойне, втройне. Они не могут ответить своим мучителям и убийцам. А те - подло этим пользуются, - отмечает Виталий Киселев.

Любовь Родионычева рассказала, как под свист пуль добирается с ребенком из школы домой. Фото: Скриншот видео ГТРК ЛНР

- Невыносимо, едешь за дитем в школу забираешь, пули над головой летают, свистят, так на землю падаешь. Младший ребенок у меня в первый класс пошел, и со школы так же само под пулями, - рассказывает жительница Голубовского Любовь Родионычева.

- Даже если бы не было обстрелов Луганска, ужасов Новосветловки, Хрящеватого и Лутугино, не было обстрелов Алчевска, Брянки, Первомайска, Стаханова. Даже если бы украинские военные были повинны только в мучениях жителей Голубовского – я бы все равно настаивал на самом суровом наказании. Как говорили раньше, «на высшей мере социальной защиты!» Только так можно избавить мир от всех тех ужасов, что несет с собой украинский нацизм. И так – будет, - подводит итог ведущий передачи «Путь Визенталь».

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