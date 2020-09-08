«Путь Визенталь»: Зачем на Украине придумали «новость» про российские танки, которые выдвигаются в Донбасс

Интересно, что напишут украинские ЦИПСОшники, когда увидят под Таганрогом колонну российских надувных резиновых танков. Фото: mil.ru

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, чем закончилась очередная информационная диверсия украинских военных.

- Я уже неоднократно говорил, что от этих кнопкодавов ЦИПСОшников (сотрудники центров информационно-психологических спецопераций) больший толк будет исключительно в окопах. И вот – очередное подтверждение моих слов, - говорит Виталий Киселев. - Эти бездари не смогли придумать ничего лучше, как взять старые кадры 2014 года из разных областей России и выдать их за колонну военной техники на трассе Таганрог – Ростов-на-Дону.

Подделка появилась в середине августа сразу на нескольких украинских информационных ресурсах и в группах в соцсетях. Сообщалось, что Петр Порошенко готовит на 24-е число госпереворот в Киеве, а Россия якобы готовится под это дело ввести в Донбасс войска.

- Мол, проверенная инфа, 100 процентов. И что? Уже сентябрь. Где переворот? Где российские войска в Донбассе? ЦИПСОшники, что вы там курите? Я спрашиваю конкретных авторов этой сказки – группу информационно-психологических спецопераций Сил спецопераций ВСУ при штабе операции объединенных сил (ООС). Вас не в базовом лагере «Сармат» под Краматорском нужно держать. Вас в Станицу Луганскую нужно отправить степные пожары тушить – и то толку больше будет. Наверное… - считает ведущий передачи.

Монтаж о колонне российских войск появился сразу на нескольких украинских информресурсах и в соцсетях. Фото: Скриншот видео ГТРК ЛНР

Он отмечает, что страсть к вредительству у украинских нацистов в крови. Едва удалось заставить их исполнять режим прекращения огня, так они организовали очередную подлость. Линия разграничения вновь запылала. В прямом смысле: украинские военные решили пустить на позиции Народной милиции и поселки степные пожары.

- Но забыли поинтересоваться у синоптиков прогнозом ветров – и вместо наших позиций подожгли свои. И теперь уже у ВСУ горят блиндажи, военная техника, детонируют минные поля, боеприпасы и прочее. Забыли старую русскую народную мудрость: не рой яму другому – сам в нее попадешь. Ну и поделом! – делает вывод Виталий Киселев.

К сожалению, и прямыми нарушениями договоренностей командиры ВСУ не брезгуют. Так, начальник штаба 35-й бригады морской пехоты распорядился запретить допуск на линию разграничения подразделений Сил спецопераций в составе ОТГ «Север». Речь идет об участке севернее Горловки, под Дзержинском. Распоряжение довели под подпись до всех командиров подразделений бригады.

- И что бы вы думали? Чихать они хотели на указания своего начальства. Как пропускали диверсантов в сторону Горловки, так и продолжают по сей день. Встречают, конечно, меньше, чем провожают. Мины там, растяжки, - подводит итог ведущий передачи «Путь Визенталь».

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