«Путь Визенталь»: Зачем украинским военным понадобились «Грады» в Донбассе, где сейчас объявлено перемирие

Украинские военные мечтают снова расстреливать города Донбасса из «Градов», Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, чем озабочены украинские генералы в период «замирения» на передовой.

- Вот смотрю я на украинских военных – и диву даюсь. Насколько, глупый и мелкий народец, - удивляется Виталий Киселев. - Им не важно: перемирие – не перемирие. Они какие-то козни постоянно задумывают. Вот скажите, зачем начальнику центрального автомобильного управления ВСУ был отдан приказ организовать восстановление 6 установок РСЗО «Град» 81-й аэромобильной бригады, которая базируется в донбасском Краматорске и других оккупированных городах? Вы безумные что ли? То маскируетесь, то окапываетесь, теперь «Грады» ремонтируете. Вы реально не догоняете, какие будут последствия, если вы эти «Грады» используете?

Ведущий передачи обращает внимание, что сейчас в украинской армии развернулась настоящая война с популярным мессенджером. Его всячески запрещают использовать – особенно частях ВМС. Ведь не секрет, что 35-я и 36-я бригады морской пехоты находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

- Откровенно говоря, я думал, украинские вояки в конспирологию и шпионов уже наигрались. Не тут-то было. Очередной бзик секретности. В воинские части ВМС поступило распоряжение о запрете использования военнослужащими мессенджера, в том числе и для личного общения, - отмечает Виталий Киселев.

Он считает, что ВСУшники не в состоянии проконтролировать эту связь. Причем больше боятся не самой выдачи военной тайны. А влияния на умы украинских солдат и офицеров, которое оказывает информационный ресурс.

- Командование считает, что мессенджер разлагает моральный дух и дисциплину в армии, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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