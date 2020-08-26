«Путь Визенталь»: Почему спокойная обстановка на линии разграничения в Донбассе вызывает чувство тревоги

Во время последней поездки Владимира Зеленского в Донбасс генералы ВСУ доложили верховному главнокомандующему, с какой целью наращивают позиции на передовой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, почему у него спокойная обстановка на линии разграничения в Донбассе вызывает чувство тревоги.

- Сейчас обстановка остается относительно спокойной. Но меня никак не покидает чувство тревоги. Для беспокойства есть причины, – говорит Виталий Киселев.

Тревогу у командира, хорошо знающего повадки противника, вызывает маскировка ВСУшниками занимаемых позиций. В частности, в Бахмуте (так на Украине назвали Артемовск, который в 70 км севернее Донецка), 24-я механизированная бригада маскирует вооружение и военную технику. Использует не только штатные, но и подручные средства. Аналогичные действия предпринимаются и подразделениями тактической группировки «Мариуполь» на юге Донбасса.

- Ну, согласитесь, не в прятки же они играют, не в казаки-разбойники. Поэтому задумываешься: чего они прячут-то? Для чего? И главное, от кого? Мы все знаем. Укропам же веры никакой. За «базар» не отвечают. Зеленский со своими генералами не в состоянии проконтролировать, чтобы подчиненные какую-нибудь «лабуду» не начудили, - отмечает ведущий передачи.

Он считает, что пока о полноценном перемирии говорить рано. К сожалению!

- Вот, когда они в неньку с нашей донбасской земли свалят, за свои преступления получат по заслугам – тогда и поглядим, как будем мирно сосуществовать, - считает Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Зачем посольство США ставит системы пеленгации на джипы, переданные украинской армии в Донбассе (подробнее)