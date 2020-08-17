«Путь Визенталь»: Зачем посольство США ставит системы пеленгации на джипы, переданные украинской армии в Донбассе

Пандемия коронавируса не помешала США привезти на Украину десятки джипов для войны в Донбассе. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что посольство США вынуждено ставить системы пеленгации на джипы, переданные украинской армии в Донбассе в апреле этого года. И привлекло для этого специалистов из Литвы.

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- Верна пословица – сколько веревочке не виться, а конец будет. Посольство США на Украине устроило тотальную проверку в структурах Погранслужбы и ВМС Украины переданных в качестве международной помощи от правительства США приборов ночного видения, инфракрасных фонарей, лазеров прицельной системы. Официально это называется проведением технического обслуживания, - рассказывает Виталий Киселев.

На самом деле американцы прекрасно знают о массовом воровстве ценного оборудования. Особенно в зоне операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Там приборы списывают десятками на «последствия» обстрелов со стороны защитников республик.

- Дальше – больше. В главное управление военного сотрудничества и верификации ВСУ зашел документ из отдела оборонного сотрудничества Посольства США на Украине об установке до 21 августа иностранными специалистами тактических систем пеленгации на автомобили Toyota Land Cruiser, которые поступили в апреле 2020 году в качестве технической помощи от Правительства США, - отмечает ведущий передачи. - Ну, не верят украинским военным раз поручают эту миссию литовским специалистам. Хотя понимают, в какую денежку это влетит.

Виталий Киселев даже называет поименно пятерых литовских инженеров, привлеченных для этой ответственной работы.

- Заокеанских человеков тоже понять можно: кто ж выдержит тотальное воровство украинских генералов и офицеров? Нервы-то – не железные. Ну, вот и были приняты меры.

250 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ «РАСПИЛА»

Такая активность американского посольства вовсе не случайна. 23 июля Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет – 2021. В нем предусмотрено выделение Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов. Средства будут направлены на финансирование подготовки личного состава, закупку оружия, в том числе летального.

- Но я не очень по этому поводу переживаю. Украинские вояки все равно не удержатся – украдут или распилят. Мы то знаем… - говорит ведущий программы «Путь Визенталь».

Кстати, в апреле американцы хвалились, что, несмотря на пандемию коронавируса, поставили десятки джипов для «борьбы с российской агрессией». Теперь вот переживают за сохранность ценного автотранспорта.

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