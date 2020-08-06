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Политика

«Путь Визенталь»: Зеленский может отдавать приказы украинским военным. Но кто их выполняет?

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом
Дмитрий ВолочевскийДмитрийВолочевский
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Украинские генералы вешали Зеленскому «лапшу на уши» о том, как они мир в Донбассе соблюдают. Фото: ОПУ

Украинские генералы вешали Зеленскому «лапшу на уши» о том, как они мир в Донбассе соблюдают. Фото: ОПУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что все приказы президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе ровным счетом ничего не стоят.

ЦЕНА «МИРА ПО-ЗЕЛЕНСКИ»

- Откровенно говоря, я был удивлен, когда услышал об очередном возобновлении перемирия с украинскими военными. С одной стороны – да, Зеленскому перед местными выборами как воздух нужно реанимировать свой рейтинг и рейтинг своей партии. А сделать это по-быстрому он может, только слепив какую-то видимость движения к миру в Донбассе и добившись встречи Нормандской четверки. Мол, смотрите, какой я крутой! Со мной сразу Путин, Макрон и Меркель встречаются, - отмечает Виталий Киселев.

При этом ведущий передачи задается вопросом: а кто такой сегодня Вова Зеленский? И что он может?

- Формально, как украинский президент и верховный главнокомандующий, он может отдавать приказы. Но кто их выполняет? И выполняет ли? – обращает внимание Киселев.

Он приводит данные за год - с момента согласования в Минске «бессрочного прекращения огня». То есть с момента, когда Зеленский возглавил Украину. Только в ЛНР от обстрелов ВСУ погибли 3 мирных жителя, 40 – получили ранения, 485 строений было повреждено или разрушено.

- Вот такой он, мир по-зеленски. Зная украинских нацистов, можно было смело прогнозировать, что и это прекращение огня не продержится и трех дней. Так оно и случилось. Потому, что мир для бандеровцев – это как святая вода для упыря, - говорит ведущий передачи «Путь Визенталь».

Кстати, этим «хероям» обстрелов Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, награды раздавал. Снова о мире в Донбассе говорил. Но на самом деле Зеленский и украинская армия – жители разных планет. Говорят об одном, а каждый поступает по-своему.

Президент Украины, запуганный своими военными, с опаской смотрел в бойницу – а вдруг в него «сепаратист» выстрелит. Фото: ОПУ

Президент Украины, запуганный своими военными, с опаской смотрел в бойницу – а вдруг в него «сепаратист» выстрелит. Фото: ОПУ

СНАЙПЕРЫ СНОВА ГОРОВЯТСЯ ВЫЙТИ НА ПЕРЕДОВУЮ

- Пусть ответят украинские вояки, которые подписались под обязательством не вести снайперскую войну, зачем у них в 169-м учебной центре «Десна» в Черниговской области с 13 июля и до 4 декабря развернуты курсы подготовки снайперов и снайперов-инструкторов по программе Литовской военной учебной миссии? – задает вопрос Виталий Киселев.

По плану готовятся выезды на передовую для «сдачи зачетов».

- А потом украинские СМИ будут выть о литовских медиках, невинно убиенных сепарами в Донбассе. После таких посещений в серой зоне и появляются всякие «мыколы илины», - отмечает ведущий передачи.

Кстати, есть у Киева такой батальон спецопераций «Восток» - содрали название у ДНР потому, что своего придумать мозгов нет. У группы снайперов этого батальона вторая половина года очень насыщена учениями и учебно-боевыми занятиями. В том числе участие в НАТОвских учениях «Sniper Training» на территории Турции. По неделе в августе, сентябре и ноябре – сборы с боевыми стрельбами. С 9 по 15 ноября – боевые стрельбы из штатного вооружения в составе группы. И с середины ноября до начала декабря – еще одни полевые учения.

- Вам не кажется, что слишком много боевых стрельб в условиях передовой? А как же, спросим мы Зеленского, дополнительные меры контроля действующего режима прекращения огня в Донбассе? Он, верховный главнокомандующий, знает, что его подчиненные официально готовятся нарушить эти меры? – интересуется Виталий Киселев.

Тем временем, с 14 июля и до 14 февраля в 142-м учебно-тренировочном центре Сил специальных операций ВСУ проходит серия квалификационных курсов специальных операций.

- Езжай Зеленский прямиком из Донбасса в Бердичев, на улицу Школьную, 3. Думаю, тебе как верховному главнокомандующему, не откажут в доступе. И узнаешь все на месте, как твои «мирные планы» порушить хотят, - называет Виталий Киселев адрес, где отрабатываются новые провокации ВСУ в Донбассе.

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