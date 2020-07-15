«Путь Визенталь»: Украинские пограничники от страха только снимали на видео, как мужчина громил на кордоне вывеску «Украина»

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что стражи порядка на Украине смотрят сквозь пальцы на бесчинства «героев АТО». При этом готовы растерзать тех, кто выступает против антироссийской политики. А жителей республик Донбасса и вовсе сравнивают с землей из артиллерии всех калибров.

БЕСЧИНСТВА «ВЕТЕРАНОВ АТО»

Кировск, Голубовское, Донецкий… Снова на головы мирным жителям ЛНР сыплются украинские мины и снаряды.

- Только поднялись – взрыв. Дед сразу схватился за грудь, присел. И его стекла чуть-чуть зацепили. А я возле стояла. Мимо меня осколки пролетели, - рассказывает жительница Кировска Юлия Бескоровайная.

- Хотел поехать по воду, а жена говорит: давай сначала чай попьем. Только сели за стол, как долбануло! Сволочи они! Как можно людей уничтожать. Им, конечно, люди тут нипочем, - считает житель поселка Донецкий Василий Кривуца.

Виталий Киселев сообщает, что защитники ЛНР подавили огневые точки противника.

- Минимум двое участников обстрелов наших городов из состава 93-й бригады Дмитрия Брыжинского отправились к своему Бандере. Еще двое получили белые билеты. И теперь, если выживут, будут бузить у себя на родине, создавая там дополнительное соцнапряжение, - подчеркивает ведущий передачи.

В качестве примера он приводит историю с «ветераном АТО» из Харькова Вячеславом Яременко. В Донбассе он воевал в 30-й бригаде. А сейчас нигде не работает, получает «атошную» пенсию.

Вячеслав Яременко позвонил, "кому надо", и его освободили. Фото: НПУ

- Бандит и сволочь, которая не просыхает от водки и всем тычет свою бумажку «вытирана АТО». По этому борову давно тюрьма плачет. Но аваковские шакалы проявляют по отношению к «херою» удивительную терпимость. Даже когда этот каратель совершает преступления. Его не тронули даже тогда, когда это животное в очередной раз напилось и начало стрелять на улице из пистолета. Просто так, в стороны. Одна из случайных прохожих получила пулю в плечо. Урода скрутили охранники одного из магазинов поблизости. И вызвали полицию. Аваковцы забрали в отделение, дали проспаться и… отпустили. И таких примеров – тысячи и тысячи, - подчеркивает Виталий Киселев.

ТЕРПЕНИЕ У ЛЮДЕЙ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Ведущий передачи «Путь Визенталь» отмечает, что жители Украины и оккупированных Киевом территорий Донбасса все это видят. И делают соответствующие выводы. А некоторые дают волю своим кулакам и ногам. В Станице Луганской, где находится пункт пропуска на линии разграничения между Украиной и ЛНР, местный житель разбил вывеску «Украина». Буквально в нескольких метрах от КПП.

- Заметьте, ни украинские пограничники, ни национально озабоченные граждане из местных забегаловок на помощь своей «Украине» не пришли. Только снимали и звонили в полицию. Вот такие «патриоты». Мужик был, безусловно, пьян. Но мы помним: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Значит – достали. И это очередной серьезный звоночек для укровластей: запущенный почти семь лет назад маятник начинает обратное движение, - делает вывод Виталий Киселев.

Все, что осталось от знака «Украина» возле пункта пропуска Станица Луганская. Фото: НПУ

Тем временем, приехавшие по вызову полицейские задержали безработного 52-летнего жителя Станицы Луганской. Теперь ему «шьют» статью 296 УК Украины «Хулиганство». Учитывая, что мужчина ранее судим, ему светит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Но если бы «станичник» был «ветераном АТО» и ранил кого-то из мирных жителей, как Вячеслав Яременко, то происшествие спустили бы на тормозах. А так мужику придется отвечать по всей строгости украинского закона.

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