«Путь Визенталь»: Жители Донбасса вынуждены поливать свои огороды в самую жару, пока украинские нацисты не стреляют

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что из-за сильной жары в Донбассе украинские военные теперь обстреливают мирных жителей рано утром или поздно вечером.

ОПЯТЬ НАЧАЛИСЬ ВЕЕРНЫЕ ОБСТРЕЛЫ

- Зеленский и нацисты снова сорвались с цепи. Бьют по Донбассу из всех стволов, - отмечает Виталий Киселев.

Поселок Голубовское, расположенный рядом с Кировском, обстреливают ежедневно. Украинские вояки «работают» по графику. Проснулись, поели – постреляли, поспали, поели – постреляли. Точно, как и их бывшие хозяева из гитлеровского вермахта и СС.

- Обстреливают каждый день, рано утром, потому что, сейчас жара, и вечером. В 8 часов вечера — это уже всё. У нас даже график полива огорода по графику. Если мы до семи часов вечера не успели его полить, значит сегодня мы его не поливаем, - рассказывает жительница Голубовского Юлия Ерунова.

30 июня пострадал поселок Фрунзе. Украинские бандиты из 93-й механизированной бригады Дмитрия Брыжинского обстреляли район переулка Советский. Там расположен магазинчик, в который в это время за покупками пришли мирные жители. Девять человек лишь чудом не стали жертвами бандеровцев. Двадцатидвухлетний мужчина получил осколок в руку.

- Только начал подходить «упало» очень сильно. Я прилег. А в момент, когда вставал, осколок мне попал в руку, в локоть, - вспоминает Даниил Сергиенко.

- Это опять, как было в 2017 году. Веерные обстрелы. То есть начинают с одного конца поселка - и до другого. Веером. Потом снова лупят по тем же местам. А люди выходят из укрытий, думая, что у них обстрел закончился. Нам не повезло с 93-й бригадой. Неадекватные. Там, скорее всего, собрались самые отпетые гады, - говорит заведующая сектором по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе Анжелика Пирогова.

Анжелика Пирогова рассказала, как вояки из 93-й бригады ВСУ устраивают веерные обстрелы поселка Фрунзе. Фото: ГТРК ЛНР

ПОЧЕМУ КИСЕЛЕВ ПЕРЕСТАЛ ЛЮБИТЬ ЛЕТО

- Непосредственных исполнителей этого обстрела мои боевые товарищи «успокоили». Огневая точка подавлена, двое бандеровцев поехали в госпиталь. Уверен, больше они в Донбасс не вернутся. Разумеется, украинские пропагандисты тут же подняли вой о «бяках-сепарах», которые, мол, «нарушили минские договоренности». Нет, не нарушили, а ответили на ваше нарушение. Так сказать, принудили вас к исполнению. К сожалению, по-другому не получается, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».

Виталий Киселев как-то говорил телезрителям, что в 2014-м перестал любить лето. Слишком много тяжелых воспоминаний. Очередное из них – шестая годовщина авиаудара украинских ВВС по Старой Кондрашовке. Цена того налета – двенадцать человеческих жизней, среди которых – жизни пятилетней девочки и беременной женщины. Еще сорок человек были ранены.

- Многие из этих людей по-прежнему живут в Кондрашовке. Ходят по этой улице, смотрят на бандеровцев-оккупантов, которые принесли на их землю войну. Укропы жалуются, что в Донбассе ненавидят «неньку». А за что нам ее любить? За то, что она убивает наших детей, родителей? И при этом еще у нее хватает наглости обвинять во всем нас, - говорит ведущий передачи. - Мы помним каждое ваше преступление. Мы знаем о каждом вашем шаге. Наши глаза и уши есть везде. И не надейтесь на своих хозяев. Не помогут. А при малейшей выгоде – продадут.

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