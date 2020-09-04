Как Витольд Фокин попал на «Миротворец» за предложения о мире в Донбассе

Витольд Фокин поплатился за излишнюю откровенность. Фото: Скриншот видео ТК 112.Украина

Первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольда Фокина внесли в базу «Миротворец». На этом украинском сайте, где числятся многие сторонники республик Донбасса, указано, что 87-летний Фокин является «провокатором».

- Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни на Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований, – эти фразы на «Миротворце» звучат, как приговор.

Что же такое кощунственное сотворил первый премьер-министр независимой Украины? Оказывается Витольд Фокин дал интервью одному из украинских изданий, в котором изложил свои новые предложения по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, намерение предоставить особый статус всей территории Донецкой и Луганской областей, но при этом не менять Конституцию. А еще провести всеобщую амнистию.

На сайте «Миротворец» указано, что 87-летний Фокин является «провокатором». Фото: Скриншот сайта «Миротворец»

Как и предполагала «Комсомолка», предложения Фокина не нашли поддержки в Киеве. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал высказывания провокационными и не отвечающими национальным интересам. А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

И вот уже глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, что называется, забил свой «гвоздь».

- Заявления Фокина – это его личное дело, личное мнение. Он со мной не советовался, этот вопрос не обсуждался делегацией. Фокин высказал собственную позицию, и мы к ней не имеем никакого отношения, – заявил Леонид Макарович.

Он считает, что Фокин не должен высказывать позицию, которая противоречит принятым Верховной радой законам, поскольку он не частное лицо, а замглавы ТКГ.

При этом Кравчук подчеркнул, что не имеет полномочий вывести Фокина из ТКГ. Мол, решение должен принимать президент Владимир Зеленский, который его назначал. А сам Леонид Макарович якобы не имел никакого отношения к этому назначению. Хотя совсем недавно Кравчук утверждал, что инициатива пригласить Фокина в ТКГ принадлежала именно ему.

Когда засверкали молнии с киевского Олимпа, Витольд Фокин поначалу утверждал, что его заявления по Донбассу критикуют сторонники войны. Но после предательства Кравчука свалил все на недобросовестных журналистов, которые якобы исказили согласованный текст интервью.

Фокин после всей этой истории вряд ли сможет играть ведущую роль в Контактной группе, если вообще останется в ТКГ. А переговоры в «Минске» постепенно откатятся в то же самое болото, какими были на протяжении многих лет. Все стороны будут ждать итогов выборов президента США.

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