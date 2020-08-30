Зачем Украине «оцифровывать» пенсионеров из республик Донбасса

На Украине придумывают новые способы, чтобы заставить пожилых людей ездить за своими пенсиями. Фото: ГМ «Пролиска»

В октябре Министерство цифровой трансформации Украины начнет оформлять электронную справку о статусе ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

- Справка о статусе ВПЛ - документ, который существует из-за войны на востоке страны. Мы сделаем его цифровым для более полутора миллиона граждан, – сообщил вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.

Сейчас его ведомство совместно с Минсоцполитики и Министерством по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» прорабатывают правовые и технические аспекты получения переселенцами в онлайн-режиме электронной справки о статусе ВПЛ.

Отметим, что две трети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это на самом деле пенсионеры, которые постоянно проживают в ДНР и ЛНР. Получать пенсии на Украине они могут, только зарегистрировавшись в качестве переселенцев.

ПОЗОРНУЮ СПРАВКУ ТАК И НЕ ОТМЕНИЛИ

- Чтобы получить справку переселенца и оформить пенсию на украинской территории, в Волновахе, я заплатил посреднику 4500 гривен (более 11 тысяч рублей). Теперь ежемесячно выплачиваю по 200 гривен (500 рублей) хозяевам квартиры, где я зарегистрирован, - рассказывает дончанин Виктор Андреев. – И даже сейчас, во время карантина, приходится перечислять деньги.

Таких, как Андреев, сотни тысяч. У многих жителей ДНР и ЛНР нет на «той стороне» родственников или знакомых, которые согласились бы просто так зарегистрировать у себя этих людей.

- ООН, страны Европы, правозащитные организации давно и упорно требуют от Украины отказаться от позорной привязки пенсионеров из республик Донбасса к статусу переселенца, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – В Верховной раде даже была предпринята попытка изменить ситуацию. Но законопроект об этом «похоронили» вместе с намерением вернуть долги по пенсиям. И вот теперь в незалежной собираются еще и «оцифровать» дончан и луганчан.

Кузьменко не ждет ничего хорошего для жителей ДНР и ЛНР от введения электронной справки. Украинским властям станет проще отслеживать «ненастоящих» переселенцев. А значить, при случае и лишать их статуса вместе со всеми выплатами. Тем более, что закрытие линии соприкосновения из-за карантина уже позволило отсеять потенциальных пенсионеров из республик Донбасса, которым возраст позволяет оформить пенсию в незалежной.

КОНЕЦ МОРАТОРИЯ НА ПРОСРОЧЕННЫЕ КАРТОЧКИ

Следующий шаг в направлении лишения дончан и луганчан украинских пенсий уже сделан. «Ощадбанк» продлил только до 1 октября действие просроченных во время карантина карт для переселенцев. Последующего продления не будет.

Для получения новой банковской карты (она перевыпускается автоматически) надо сначала зарегистрироваться в электронной очереди «Ощадбанка» через контакт центр (0 800 210 800). Запись ведется, исходя из режима работы отделений банка. А потом пенсионеру назначат день и время приема в конкретном отделении «Ощадбанка».

Проблема для пожилых жителей ДНР заключается в том, что они ни сейчас, ни в октябре физически не смогут попасть на территорию Украины из-за закрытой границы на линии разграничения. В итоге людей фактически лишат возможности получать пенсии.

- Дискриминационный характер такого решения совершенно очевиден на фоне продления тем же «Ощадбанком» моратория на прохождение идентификации переселенцев, - подчеркивает политолог Кузьменко.

Напомним, «Ощадбанк» продлил мораторий на обязательную идентификацию внутренне перемещенных лиц до 31 октября (даты ожидаемого окончания карантина на Украине) еще и приплюсовал 60 дней. То есть в случае отмены карантина жители ДНР и ЛНР могут до Нового года не проходить идентификацию.

«ПРИВАТБАНК» ТРЕБУЕТ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Тем временем, «ПриватБанк» начал рассылать клиентам из ДНР и ЛНР сообщения с требованием предоставить документы, подтверждающие фактическое нахождение на подконтрольной Украине территории. Нужно лично явиться в ближайшее отделение банка с паспортом и справкой переселенца для фотографирования. В противном случае человек не сможет проводить международные платежи, а также срочные денежные переводы на Украине.

- Услугами «ПриватБанка» пользуются многие пенсионеры из республик. Особенно шахтеры и металлурги, у которых большой размер пенсии. Выплаты они получают в «Ощадбанке», а потом эти деньги кладут на счет в «ПриватБанке». Кстати, как отмечают операторы фирм, которые в Донецке проводят операции по переводам и обналичивают деньги с карточек, в последнее время стали возникать проблемы именно с «Ощадбанком» и «ПриватБанком». Был пример, когда женщине, которая хотела получить три с половиной тысячи гривен соцпомощи, оператор «Ощадбанка» заблокировал карточку. Дончанка не смогла назвать день и сумму последнего платежа. Ситуация же с «ПриватБанком» - еще один пример целенаправленного ограничения прав пенсионеров ДНР и ЛНР на получение своих денег или перевода их на другой счет, - отмечает Дмитрий Кузьменко.

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