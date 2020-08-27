Перебросили через забор: Украинские пограничники забрали 26 банковских карточек пенсионеров из ДНР

Украинские пограничники заметили, как пакет с карточками перебросили через ограждение на КПП. Фото: Пресс-служба ГПСУ

В подконтрольной Киеву Луганской области украинские пограничники во вторник, 25 августа, «перехватили» пакет с банковскими карточками, который перебросили через забор для дальнейшей транспортировки на территорию Украины.

- Возле поселка Меловое двое неизвестных подъехали на машине со стороны России к границе. Один из них перекинул через заградительный забор пакет на территорию Украины. Мужчин заметили пограничники, которые «перехватили» пакет. Нарушители скрылись, когда увидели стражей границы, – так описали инцидент в Госпогранслужбе Украины.

В пакете были 26 карточек «Ощадбанка». К каждой был приложен листочек с паролем. Карточки принадлежат пенсионерам из ДНР, которые вот уже полгода из-за карантинных ограничений не могут попасть на территорию Украины и получить выплаты. Поэтому пользуются услугами различных посредников. Не всегда добросовестных.

К каждой карточке был приложен листочек с паролем. Фото: Пресс-служба ГПСУ

Теперь пожилым людям после открытия границы в Донбассе надо ехать в незалежную и объясняться с полицейскими, которые расследуют дело. А те уже возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 185 («Кража»), ст. 190 («Мошенничество») и ст. 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение»). Также украинские правоохранители ищут тех, кто должен был получить карточки на территории Украины.

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