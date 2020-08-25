Жители республик Донбасса могут остаться без украинских пенсий

Пожилым людям и инвалидам трудно самостоятельно преодолеть линию разграничения в Донбассе. Фото: ГМ «Пролиска»

Сотни тысяч пожилых людей из Донбасса лишены возможности получать свои выплаты в незалежной. Раньше пенсионеры были вынуждены ездить на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы пройти там идентификацию. Делать это нужно было раз в два месяца.

Из-за ситуации с коронавирусом поездки пенсионеров на Украину приостановились. Возник вопрос – будет ли Киев начислять пенсии на карты или же оставит стариков без заслуженных выплат? К тому же, у многих закончился срок действия банковских карт. В кулуарах Верховной рады разгорелся спор, но в итоге пенсионерам отсрочили идентификацию и продлили срок действия карт до 1 сентября. Видимо, украинские власти решили показать западным кураторам свою «гуманность».

Вплоть до августа выплаты накапливались на банковских карточках. Одни так и оставили «кругленькую» сумму на своем счету, другие под процент обналичили их у частников, а третьи для снятия наличных успели оставить карточки у родственников в Украине.

Все бы хорошо, но уже через несколько дней наступит сентябрь, а решения Киева о продлении отсрочки на идентификацию и срока действия карт – все нет. Сотни тысячи пенсионеров могут остаться без выплат, которые заслужили многолетним трудом.

Поехать на Украину, чтобы получить новые карточки и пройти идентификацию пенсионеры не могут. Ситуация с коронавирусом в незалежной сложная – прирост заболевших немалый.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ

За полгода карантина у жительницы Макеевки Валентины Петровны и ее мужа шахтера-пенсионера скопилось немало денег на счетах в «Ощадбанке». Но пожилые люди не могут воспользоваться услугами фирм, которые через онлайн-банкинг обналичивают деньги в ДНР.

- У нас банковские карточки сделаны вместе с электронным удостоверением пенсионера. Там нет кода для перевода денег с карточки на карточку, - говорит Валентина Петровна. – В свое время дочь предлагала получить этот код через терминал «Ощадбанка». Но мы побоялись мошенников. Теперь и сами сидим без украинских денег, и дочери с внуком, которые живут в Мариуполе, не можем помочь.

Мой разговор об этом с Валентиной Петровной был в начале августа. А на днях соседка пенсионерки смогла попасть в Мариуполь.

- Она поехала вкруговую через Россию и Харьков. Добирались почти 30 часов. Мы сами не выдержали бы такую долгую дорогу. Соседка передала дочери банковскую карточку моего мужа, - рассказывает женщина. - Теперь она сможет регулярно снимать перечисленные выплаты. Часть сбережений привезла соседка.

С налаживанием перевозчиками маршрута на Украину вкруговую через Россию жители Республик стали отдавать карточки для снятия наличных не только знакомым, но и частникам. При этом есть риск нарваться на мошенников. Но как оказалось, за деньгами пенсионеров охотятся не только аферисты.

СБУ ОХОТИТСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ СТАРИКОВ

На прошлой неделе на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области контрразведчики СБУ задержали жительницу Горловки. У нее нашли банковские карты, доверенности и крупную сумму рублей, гривен и долларов. В общей сложности по курсу 1 миллион 880 тысяч рублей. Женщина за вознаграждение оформляла жителям ДНР документы для назначения соцвыплат и снимала деньги с карточек. В СБУ утверждают, что услугами горловчанки пользовались «участники незаконных вооруженных формирований». Вот так назвали обычных пенсионеров. Теперь их лишили накоплений, а жительнице Горловки «шьют» статью 258-3 Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы». Женщине светит срок от 8 до 15 лет.

Жительнице Горловки, задержанной под Харьковом, грозит лишение свободы до 15 лет. Фото: Пресс-служба СБУ

Также в СБУ похвалились, что в июле контрразведчики задержали троих «злоумышленников» при попытке снятия наличных денег для дальнейшей перевозки в ДНР. Так украинская спецслужба воюет со стариками Донбасса.

Тем временем, в правительстве незалежной подсчитали, сколько пенсионеров из ДНР и ЛНР не смогли снять деньги со своих карточек. Вице-премьер — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников назвал цифру - 272 тысячи.

- Кабинет министров готов к выплатам, как и Пенсионный фонд, и «Ощадбанк», ведущий эти расчеты, - утверждал Резников.

При этом признался, что на сегодняшний день люди из республик Донбасса не могут попасть на подконтрольную Киеву территорию. Вице-премьер заверил, что после завершения карантина и снятия ограничения на пересечение КПВВ у пенсионеров ДНР и ЛНР будет до 90 дней для получения выплат, которые накапливаются на карточках «Ощадбанка».

- При первом случае передам дочке и свою карточку. Не верю я заявлениям украинских правителей о сохранности денег, - говорит Валентина Петровна. - Они столько раз нас обманывали за годы войны. Между прочим, в Киеве про долги по пенсиям уже и не вспоминают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит собрать школьника к 1 сентября в Донецке: Мама-спецназ в погоне за ценой и качеством

Наша колумнист поделилась с читателями лайфхаками, как собрать школьника к 1 сентября в Донецке (подробнее)