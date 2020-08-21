Сколько стоит собрать школьника к 1 сентября в Донецке: Мама-спецназ в погоне за ценой и качеством

Каркасный рюкзак с ортопедической спинкой стоит от 3 500 до 4 500 рублей Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Глава Донецкой Народной Республики заверил жителей, что торжественные школьные линейки отменять никто не будет. А значит, готовим банты, галстуки и букеты.

Вперед, на школьную ярмарку

Школьная ярмарка хороша тем, что в одном месте сконцентрирован широкий выбор канцелярских товаров Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Единственная в Донецке школьная ярмарка работает на пересечении улицы Кобозева и проспекта Павших Коммунаров, это если идти от Дворца Бракосочетания к развязке трамваев № 8, 3, 4. Буквально несколько десятков палаток предлагают широкий ассортимент канцелярии на любой вкус. Однако текстильной продукции практически нет, два отдела с трусиками-носочками и один с сарафанами-блузками. Спортивные и форменные костюмы и обувь придётся искать самостоятельно. Дневники внутри все стандартные, зато различаются обложкой и ценой. Поскольку тетради быстро используются и утилизируются, мы покупаем самые бюджетные, а вот дневник – это на целый год, выбирали с толком, чувством, расстановкой.

Отличной альтернативой для дончан является торговый центр «Маяк», там по оптовым ценам очень выгодно приобретать ручки-фломастеры, тетради и обложки.

Мамин лайфхак: не покупайте заранее обложки на учебники. Как это ни странно звучит, но производители обложек и учебников идут разными путями.

Цена простых тетрадей очень радует. Спешите купить! Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

За нарядом!

Моя задача – подготовить трех школьниц. Но чтоб не путать вас, исчисление будем вести в одном человеко-школьнице. Дочери нужен школьный сарафан.

Мамин лайфхак: старайтесь девочку нарядить именно в сарафан или школьное платье. Праздничные блузки упорно вылезают из юбок, бедные мамы прыгают вокруг, постоянно поправляя и одергивая. Не праздник, а мучение, особенно для школьниц младших классов.

Итак, сарафан, блуза, гольфы, бант, туфли и рюкзак. Это тот минимум, без которого не обойтись.

Самобытный и оригинальный букет можно изготовить самостоятельно Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Не гоните лошадей

Традиционно первоклассникам вручают школьный набор с прописями и атласами. Еще возможны различные подарки от общественных организаций. Ежегодно выпускники дарят малышам подарки для занятий: пластилин, альбомы, карандаши. Различные рабочие тетради родители приобретают согласно школьной программе. Если скооперироваться и делать закупку оптом для всего класса – выйдет несколько дешевле и не попадете впросак с автором.

Мамин лайфхак: не торопитесь покупать канцелярские товары все и сразу. Это очень сильно ударит по карману, особенно тяжело придется многодетным семьям. Школьные подарки от благотворителей – хорошее подспорье.

Торговля идет с 9 утра и до 6 вечера ежедневно по 31 августа включительно Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сколько всего

В результате мы купили:

Сарафан – 1000 рублей

Буза – 400 рублей

Гольфы – 200 рублей

Туфли- 1 200 рублей

Бант – 150 рублей

Дневник – 250 рублей

Рюкзак – 3500 рублей.

Канцелярка (немного тетрадей, ручки, фломастеры, обложки) – 500 рублей.

Итого: 7 200 рублей.

А если на троих, то выйдет больше 20 тысяч. И это только начало…

Мамин лайфхак: мы купили бюджетную форму. В нашей школе принят свободный стиль, а значит, парадный наряд дочь наденет 5-8 раз, а потом просто из него вырастет. Нет смысла переплачивать.

Заложите в растраты букет. Уж так принято и мне очень нравится этот праздник из цветов и бантов. Определиться в сумме совершенно невозможно, зато вы в силах смастерить самостоятельно конфетный или полевой, фруктовый или даже канцелярский букет.

Мамин лайфхак: дешевый рюкзак прослужит совсем не долго, первым делом «летят» молнии. А вот существенно сэкономить на одежде вам помогут различные группы взаимовыручки в социальных сетях. Перед школой все начинают перетряхивать шкафы и многие мамы готовы с удовольствием отдать бесплатно отличные наряды и обувь. Давайте поможем друг другу, и пусть наши дети будут самые красивые и счастливые.

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