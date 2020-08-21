Директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко: Для нас важно открывать новые таланты

Екатерина Калиниченко рассказала, что таких выставочных площадок в Украине нет, а в России немного Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

26 августа у художественного музея «Арт-Донбасс» День рождения. Это единственный музей в Донецке, где на все выставки вход свободный. За все время существования его сотрудники провели больше тысячи выставок – не только в залах «Арт-Донбасса», но и на площадках ведущих российских музеев. И сейчас одну из них – выставку детского рисунка «Капля жизни» (иллюстрации к произведениям Ивана Тургенева гуашью и акварелью на больших листах бумаги) - могут посмотреть жители Пензенской области в литературных музеях. До этого лучшие детские рисунки из Донбасса увидели в Москве, Орле и Рязани.

ИЩУТ КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

- 10-й творческий сезон откроем фотовыставкой Первого ежегодного фотоконкурса, посвященного Дню города Донецка, - рассказывает «КП» директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. - На конкурс было прислано больше 900 работ, в нем участвовали сто маститых и юных художников из Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Тельманово, Кировского, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и Стамбула. Жюри отобрало лучшие работы в пяти номинациях: «Пейзаж», «Портрет», «Природа», «Спасибо деду за Победу!» и «Пейзаж: Донецк в объективе».

Сотрудники «Арт-Донбасса» наполняли фонд музея, что называется, с нуля. И сейчас для них во главе угля – творчество именно донбасских мастеров кисти. Собирая коллекции картин, «Арт-Донбасс» столкнулся с тем, что художники послевоенной поры малоизвестны.

- В год 75-летия Победы мы разработали культурно-просветительный проект «Художники Донбасса. Они ковали победу», в котором рассказывали о наших земляках, художниках-фронтовиках, вернувшихся после Великой Отечественной войны на восстановление Донбасса - рассказывает Екатерина Калиниченко. –Именно эти художники своими работами создавали имидж донецкого края, но к сожалению биографических данных недостаточно, творческое наследие осталось у родственников. Мы ищем людей, кто помнит этих художников, узнаем их полотна по подписи, манере письма, спрашиваем у наших старейших мастеров. Сейчас у нас хорошая взаимосвязь и с детьми, и с внуками многих художников, имена которых к сожалению позабыли. Коллекция «Арт-Донбасса» ежегодно пополняется скульптурой, живописными и графическими работами художников послевоенной поры и наших современников. Без истории нет будущего.

Екатерина Калиниченко: Для нас важно открывать новые таланты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РИСУНКИ ДЕТЕЙ СТАЛИ МАРКАМИ

Отличительной особенностью «Арт-Донбасса» является то, что музей дает художникам работать не в стол, а для своих посетителей. 10-30 процентов всех картин, которые там экспонируют, написаны специально к тематическим выставкам.

Художественный музей активно сотрудничает с художественными школами, студиями в ДК. Не только Донецка. Сильные школы в Енакиево, Горловке, Макеевке, Зугрэсе и Торезе.

- Для нас важно открыть новый талант, - подчеркивает руководитель «Арт-Донбасса». - В этом году к 160-летию Дня рождения Антона Чехова мы подготовили конкурс «Чеховский мир». И кроме выставки, которая проходила здесь (кстати, уже в сентябре она откроется в Южно-Сахалинске и других российских городах), впервые с «Почтой Донбасса» выпустили марки с рисунками детей. Для ребенка настоящее чудо, что его работа стала маркой!

ПЕРВАЯ МУЗЕЙНАЯ ГАЗЕТА В ДНР

В просторном «Арт-Донбассе» проходят и концерты. Там шестой год реализуется музыкально-волонтерский проект «Посиделки на струнах». Струнный квартет «Бомонд» за сезон проводит десять концертов. В его программах принимают участие солисты из Донецкой филармонии, музыкальной академии, оперного театра.

В художественном музее, расположенном на двух этажах, три выставочных зала. В самом большом – одновременно экспонируют 200 картин. За счет того, что балконы в музее прозрачные, можно созерцать произведения искусства, стоя в центре первого этажа, панорамно. Для каждой выставки специалисты подбирают подходящую музыку. Подвешенные мультимедийные экраны усиливают полноту раскрытия темы.

- Таких выставочных площадок в Украине нет, а в России немного, - говорит Екатерина Николаевна.

«Арт-Донбасс сегодня» стал первой музейной газетой в Республике Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ко Дню рождения художественный музей решил выпускать газету. «Арт-Донбасс сегодня» будет выходить на четырех полосах раз в месяц. На пресс-конференции, посвященной Дню города, Екатерина Калиниченко продемонстрировала первый номер музейной газеты. «Арт-Донбасс сегодня» стал первой музейной газетой в Республике.

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