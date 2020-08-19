Куда сходить на День города и День шахтера в Донецке 2020: от концерта под открытым небом до фестиваля национальных блюд

Дончане обрадовались, что и в этот раз, несмотря на коронавирус, любимые праздники пройдут с размахом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, любимые праздники - День города и День шахтера в Донецке 2020 - приближаются. Что жители и гости Донецка увидят в День города и в День шахтера, «КП» поведала начальник управления культуры администрации Донецка Алена Элиосидзе.

Алена Элиосидзе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

28 августа празднование Дня города Донецка пройдет в парке культуры и отдыха Киевского района. Площадь возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» превратится в огромный зал. По случаю 151-летия города там пройдет концерт классической музыки под открытым небом «Донецку – музыка души!»

- Расположившись в одном из самых колоритных мест города, жители и гости столицы Республики смогут насладиться не только пейзажем, но и впечатляющей атмосферой живого исполнения, - рассказывает Алена Элиосидзе. - Зрителей порадует симфоническая музыка в исполнении оркестра Сергея Прокофьева под управлением дирижера Владимира Заводиленко и главного дирижера, заслуженного артиста России Анатолия Оселкова. На концерте будут петь и солисты Донецкой филармонии. В основе программы - музыка XIX-XX веков.

Концерт «Донецку – музыка души!» начнется в 19.00 и продлится до 21.30.

Дончане обрадовались, что и в этот раз, несмотря на коронавирус, любимые праздники пройдут с размахом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛЕНЭР ВОЗЛЕ «АРТ-ДОНБАССА»

Впервые в Донецке в канун Дня города пройдет грандиозный пленэр. 30 лучших художников Донецкой Народной Республики соберутся вместе на открытом воздухе, чтобы нарисовать пейзажи города-героя к 75-летию Великой Победы.

- Для живописи выбрали четыре знаковых места, - говорит Алена Гочиевна. - Мемориальный комплекс «Твоим освободителям, Донбасс», парковая зона на проспекте Мира возле памятника Василию Маргелову, сквер Театральной площади возле памятника Кузьме Гурову и мемориал «Жертвам фашизма» в парке Славянской культуры и письменности.

Все полотна участников пленэра будут экспонировать на аллее возле художественного музея «Арт-Донбасс» 29 августа. Начало праздничной выставки - в 10.30.

Мастер-классы по изготовлению поделок пройдут в парке Щербакова и на бульваре Пушкина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР ДЖАЗА

29 августа в парке Киевского района состоится торжественный митинг, посвященный Дню Донецка. Горожане возложат цветы к монументу освободителям Донбасса. Начало – в 10.00.

Во второй половине дня рядом с мемориалом состоится полюбившийся жителям фестиваль «Донецкий джаз». Перед сценой будет установлен импровизированный зал, зрители смогут расположиться и на склонах парка.

- Любители и ценители джаза смогут насладиться самыми известными и культовыми композициями, - отмечает Алена Элиосидзе. - В основе концертной программы джазовая классика и импровизации в стилях традиционного, современного джаза в исполнении коллективов: джаз-ансамбль «Format», «Септет-Джаз» Донецкой филармонии, вокальный ансамбль «Ja-Spell» Донецкой музыкальной академии Прокофьева, джаз-ансамбль под руководством заслуженного артиста Украины Анатолия Лозовского, «Swing Express» Донецкого цирка «Космос», джаз-фанк бэнд «Сruise Control» и Big «Drive» Jazz Band оркестра духовых инструментов филармонии столицы под руководством Михаила Мартыненко.

Фестиваль джазовой музыки начнется в 16.00 и продлится до 21.30.

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ И РОЛЛЕР-ШОУ НА БУЛЬВАРЕ ПУШКИНА

29 августа на бульваре Пушкина будет городская выставка цветов «Память и слава». Столичные селекционеры и просто любители покажут свои живые экспонаты. Цветами можно будет не только любоваться, но и некоторые из них купить. Время проведения выставки: с 12.00 до 18.00.

Также на бульваре Пушкина (амфитеатр) детские библиотеки организуют увлекательные викторины, конкурс чтецов «Люблю тебя, родной Донбасс!», литературные игры, танцевальный марафон. Юных читателей ожидают призы. Действо пройдет с 12.00 до 15.00.

Потом на бульваре Пушкина в течение часа будет проходить развлекательная программа для детей с участием мультипликационных героев. Сразу по ее окончанию для юных дончан начнется двухчасовая игровая программа «Волшебная страна детства».

- Ее проведут актеры Донецкого театра кукол. Дети и взрослые смогут погрузиться в необычный мир сказок и насладиться просмотром кукольного представления «Считаю до пяти», - сообщила начальник городского управления культуры.

С 17.00 до 19.00 на бульваре будет праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества. Поблизости с 18.00 до 19.00 пройдет роллер-шоу.

В ТЕАТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ – ВЕРНИСАЖ

29 августа в Театральном сквере состоится вернисаж работ художников и скульпторов Республики. В программе - литературно-музыкальное мероприятие с участием артистов учреждений культуры, игровая, познавательно-развлекательная программа для детей, викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а также танцевальная программа и презентация книги «Шахтерский характер такой».

Праздник Театрального сквера пройдет с 14.00 до 19.30.

В ПАРКЕ ЩЕРБАКОВА – ШОУ ХОДУЛИСТОВ

29 августа в парке Щербакова празднование начнется с конкурса детского рисунка на асфальте «Любимый город» в 9.30. Там будет работать ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров», проходить мастер-классы по художественной ковке и фотовыставка «Донецкий край в годы Великой Отечественной войны». Можно будет сфотографироваться на память возле праздничных арт-объектов.

С 11.00 до 14.00 на танцплощадке «Вечерние ритмы» для маленьких жителей города состоится детская интерактивная программа «Карнавал чудес», увлекательные мастер-классы и караоке, игры и конкурсы с вручением подарков.

С 14.00 до 15.00 пройдет шоу «Мыльные чудо». Удивят радужные шлейфы и фигуры, а также салют из мыльных пузырей.

С 15.00 до 16.00 праздничную программу на танцплощадке «Вечерние ритмы» продолжит выступление лучших цирковых коллективов города с участием гимнастов, жонглеров, клоунов и акробатов.

Затем в течение часа дончан и гостей порадует шоу-ходулистов «Гиганты Донбасса». А с 16.00 до 21.30 на главной сцене парка состоится концерт местных творческих коллективов «Город надежды и славы!»

НА ДЕНЬ ШАХТЕРА САМЫЕ БЫСТРЫЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ

30 августа на бульваре Пушкина снова будет выставка цветов «Память и слава» (с 12.00 до 18.00). С 13.00 до 16.00 там пройдет большой необычный концерт учащихся и преподавателей музыкальных и хореографических школ. И сразу же в амфитеатре начнется трехчасовая детская программа «Карнавал чудес».

С 16.00 до 17.00 на бульваре Пушкина для юных дончан пройдет развлекательная программа «Детский мир», а с 17.00 до 18.00 актеры театра кукол представят театрализованное представление «Волшебная страна детства» (спектакль «Считаю до пяти»). На бульваре Пушкина, как и в парке Щербакова днем ранее, также будет шоу мыльных пузырей и шоу ходулистов, которые можно будет увидеть с 18.00 до 19.00.

Тем временем, в парке Щербакова с 10.00 откроется ярмарка-выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». С 10.00 до 15.00 на аллеях вдоль каскадного фонтана расположится кулинарный городок, где пройдет фестиваль национальных кухонь. Каждый желающий сможет попробовать самые известные блюда русской, азербайджанской, греческой, узбекской, итальянской, французской и японской кухонь. На фестивале будут мастер-классы по приготовлению лимонада и кваса.

С 10.00 до 14.00 на аллеях парка и на танцплощадке «Вечерние ритмы» для любителей спорта состоится городской спортивный праздник, пройдут соревнования по стритболу, шахматам и шашкам, гиревому спорту, велоспорту-маунтенбайку. В полдень будет массовый легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка», самые быстрые получат призы.

Большой праздничный концерт на главой сцене парка состоится с 19.00 до 21.30. Празднование Дня шахтера и Дня города завершится фейерверком невероятной красоты. Он озарит донецкое небо в 21.30.

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