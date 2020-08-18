Глава Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет: «Мы помогаем людям и видим у них много энергии»

Глава Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет пообщалась с жителями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава миссии Международного Комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет проинспектировала восстановительные работы амбулатории №4 в Горловке и посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка.

Медики страдают не меньше заболевших

Международный Комитет Красного Креста работает с разнообразными медицинскими структурами и учреждениями Республики, функционирование которых крайне важно в условиях вооруженного конфликта. Помощь оказывается в виде медикаментов для лечения хронических заболеваний, перевязочных материалов, гигиенических наборов.

– В 2015 году в нашу амбулаторию было прямое попадание снаряда. К счастью, это случилось ночью – никто из людей не пострадал. Но очень серьезно пострадали коммуникации – из строя вышло все здание. Сейчас при помощи Красного Креста проходят восстановительные работы и ремонт поликлиники, который позволит в кратчайшие сроки вновь ввести в эксплуатацию нашу амбулаторию, – говорит главный врач амбулатории Ирина Косарева.

Глава Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет (слева) проконтролировала восстановление амбулатории Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Флоранс Жиллет проинспектировала восстановительные работы амбулатории №4 в Горловке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный Комитет реализует программу помощи больным диабетом, которые бесплатно получают наборы инсулина. Помощь оказывается центру крови в Донецке и 35 медицинским учреждениям, которые обслуживают жителей, живущих вблизи линии фронта.

Работу миссии не обошла стороной пандемия коронавируса, которая является глобальной проблемой всего мира. Реальность принесла новые вызовы, особенно медработникам. По словам руководителя миссии, медики страдают не меньше заболевших. Они должны защитить себя от риска и возможности инфицирования.

– Мне сложно говорить об оценке ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией в регионе. Хоть мы и работаем с медицинскими структурами и учреждениями здравоохранения, но мы не медицинская организация по своей природе. Мы помогаем объектам медицинской инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения, боремся с этой проблемой и делаем всё, что в наших силах, – отмечает Флоранс Жиллет.

Красный Крест реализует множество гуманитарных программ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Комитет Красного Креста – это нейтральная гуманитарная организация Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Флоранс Жиллет посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Серьезная проблема - неразорвавшиеся боеприпасы

Красный Крест реализует множество гуманитарных программ, которые способствуют улучшению жизни населения. Эти программы разнообразны. Они включают в себя раздачу продуктовых и гигиенических наборов – только за первое полугодие этого года 29 тысяч человек из 88 населённых пунктов получили коробки с гуманитаркой.

– Наш комитет – это нейтральная гуманитарная организация, работающая в условиях вооруженного конфликта. Главная наша задача – минимизация страдания гражданского населения в условиях военного конфликта. Мы работаем для людей и с людьми – для того чтобы снизить риски, связанные с конфликтом. Мы будем продолжать работать со всеми сторонами конфликта и будем напоминать о важности сохранения критической гражданской инфраструктуры, – отмечает Флоранс Жиллет.

В Горловке сейчас не очень спокойно, несмотря на перемирие. Огромную проблему для гражданского населения представляют гектары не разминированных сельхоз угодий.

– Неразорвавшиеся боеприпасы – очень серьезная проблема региона. Буквально накануне у меня была встреча в Горловке, где мне рассказали о случае, когда человек был ранен во время обработки сельскохозяйственных угодий. Такие случаи все еще имеют место быть, – отмечает глава миссии.

Помогают восстановить утраченной доход

На особом счету – стабильное снабжение и свободный доступ гражданского населения к питьевой воде и прочим водным ресурсам. Миссия сотрудничает с компанией «Вода Донбасса» – она предоставляет воду населению по обе стороны конфликта. Вода должна подаваться гражданскому населению, невзирая на конфликт – это одно из базовых требований Женевской Конвенции.

Глава Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Флоранс Жиллет посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Флоранс Жиллет посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Флоранс волнует безопасность сотрудников компании «Вода Донбасса». Они ежедневно выполняют свой долг и работают в «серой зоне» – на объектах, которые регулярно попадают под огонь. Глава миссии выражает желание компании, которая оказывает столь необходимые услуги по водоснабжению, как можно быстрее наладить инфраструктуру и справляться с работой своими силами.

Важным аспектом своего визита Флоранс Жиллет назвала реализацию агропроектов комитета. В рамках его реализации в Куйбышевском районе была оказана помощь 97 семьям. На очереди – еще более 600 семей из этого же района, которые в скором времени получат гуманитарку.

– Помимо раздачи продуктовых и гигиенических наборов разрабатываются более устойчивые проекты, которые направлены на то, чтобы люди и семьи могли восстановить свой утраченной доход, – отмечает глава украинского офиса Красного Креста. Флоранс Жиллет говорит о более долгосрочной помощи.

Флоранс Жиллет посетила раздачу гуманитарной помощи в поселке Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом числе – готовые теплицы, которые Красный Крест передает жителям прифронтовых районов. Вместе с ними люди получают инструменты, семена и удобрения.

– Люди выращивают овощи. Ими могут питаться они сами, их родственники, близкие. Также люди могут продать то, что они вырастили и получить какой–то дополнительный доход. Здесь мы помогаем людям и видим у них много энергии и стремления. Это очень важно, – сказала Жиллет.

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