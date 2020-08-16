Рабочий визит Дениса Пушилина в Макеевку: открытие новой лавы на шахте, восстановительные работы и благодарность медикам

Денис Пушилин обсудил с сотрудниками макеевской клинической больницы №5 эффективность мер по противодействию коронавирусу. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с рабочим визитом посетил Макеевку.

Уголь поставляется на Зуевскую ТЭС

Денис Владимирович отправился на шахту «Ясиновская-Глубокая», где была введена новая лава.

- Открытие новой лавы – это важное событие не только для данной шахты, не только для ГП «Макеевуголь», но и для всей Республики, - сказал Пушилин на встрече с сотрудниками предприятия. - Мы прекрасно понимаем, что угольная отрасль требует развития и модернизации, без этого нам двигаться практически невозможно. В этом году это пятый очистной забой, впереди – новые большие планы, и работа по ним идет.

Глава ДНР принял рапорт о вводе новой лавы на шахте «Ясиновская-Глубокая». Фото: Сайт Главы ДНР

Пушилин отметил, что на шахте «Ясиновская-Глубокая» вопрос со сбытом угля решен на годы вперед.

- И это очень важно. К тому же это энергетическая безопасность Республики, потому как уголь будет поставляться на Зуевскую ТЭС, – подчеркнул руководитель государства.

Запланировано много восстановительных работ

После общения с сотрудниками шахты Денис Пушилин проинспектировал ход ремонтных работ в многоквартирном жилом доме.

Глава макеевской горадминистрации Сергей Голощапов рассказал Денису Владимировичу, что в 2005 году в доме был проведен капитальный ремонт кровли, но выполнен он был некачественно.

- С этого момента дом начал разрушаться. Затекание по стенам во время атмосферных осадков привело к многочисленным разрушениям по всему периметру здания, местами происходило выпадение кирпича. При Украине многие годы никакие работы по восстановлению дома не велись. В 2020 году объект был включен в Программу развития, - сказал Голощапов.

В доме будет сделан ремонт в 24 пострадавших квартирах. Первый этап – восстановление кровли и облицовки дома. Затем будет выполнен ремонт в квартирах.

На следующий год запланировано намного больше восстановительных работ. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Республики поинтересовался, есть ли какие-то проблемные вопросы и хватает ли работников.

- На следующий год запланировано намного больше восстановительных работ, поэтому мы должны понимать, хватает ли нам специалистов. Сейчас важно ускорить работы на этом объекте, потому что холода близко, – подчеркнул Денис Пушилин.

Поблагодарил медиков за труд

Также Глава ДНР пообщался с главным врачом и сотрудниками городской клинической больницы №5, что в Червоногвардейском районе Макеевки. В этом лечебном учреждении находятся пациенты с коронавирусой инфекцией, подозрением на инфекцию и диагнозом «пневмония». На сегодняшний день в больнице пребывают 50 человек, у 14 из них подтвержденные случаи Covid-19.

- В первую очередь хочу выразить вам благодарность за то, что вы делаете. Сегодня в самых сложных условиях оказались врачи, и не только у нас. Нам предстоит много работы. Но тем не менее можно констатировать, что ситуация стабильна, вспышек не ожидается. Те меры, которые предпринимаются, являются достаточными, - поблагодарил Денис Пушилин медиков за труд.

Руководитель Республики поинтересовался у сотрудников больницы, своевременно ли выплачиваются доплаты медицинским работникам и существуют ли в лечебном заведении проблемы, требующие неотложного решения.

- Мы получаем все надбавки в тех масштабах, которые были определены Постановлением. И это ощутимо повышает заработные платы наших врачей, - отвечает главврач больницы Нателла Джоджишвили. - В данный момент глобальных проблем нет. Мы обеспечены защитными средствами. Пациенты с COVID лечатся бесплатно.

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