В ЛНР завершилась оптимизация высших учебных заведений

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов отметил первые результаты реформы. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

На совещании в Правительстве ЛНР подвели итоги оптимизации высших учебных заведений. Все вузы стали профильными.

- Мы сконцентрировали все гуманитарно-педагогические направления в Луганском государственном педагогическом университете. Также у нас сегодня есть чисто технический институт - это Донбасский государственный технический институт, в котором сконцентрировано горное направление, - рассказал министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Технические и экономические направления подготовки специалистов сконцентрированы также в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.

- На сегодняшний день завершен на 90% процесс перевода студентов, чьи специальности в рамках оптимизации были переведены в другой вуз). 3270 - это те студенты, которые переведены в другие вузы, - сказал Цемкало. - Еще более 1500 студентов приняли решение перевестись на смежные специальности в своих вузах.

Около 150 преподавателей перешли на другие кафедры в своих вузах, еще более 150 педагогов завершают процесс перехода вслед за своими кафедрами в другие вузы.

Проведение оптимизации позволило повысить конкурс при поступлении в вузы Республики.

- Первые результаты – это появился у нас конкурс во всех вузах, второе – вузы стали профильными, - заявил председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

- На все технические специальности есть конкурс. Это первый раз в этом году такое, и это нас радует, - сказал ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев.

Рост конкурса отметила и исполняющая обязанности ректора Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина.

- Значительно возрос интерес абитуриентов и их родителей к педагогическим специальностям, что показала конкурсная ситуация, которая по сравнению с предыдущими годами коренным образом изменилась. Даже те специальности, которые до недавнего времени не пользовались популярностью, сегодня привлекают внимание абитуриентов, - сказала она.

Сергей Куберский возглавил Донбасский государственный технический институт. Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО

Тем временем, Министерство образования и науки ЛНР назначило временно исполняющим обязанности ректора Донбасского государственного технического института (ДонГТИ) кандидата технических наук, профессора Сергея Куберского. Ранее он исполнял обязанности проректора по научной работе ДонГТУ, заведовал кафедрой металлургии черных металлов вуза.

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