Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 августа 2020 года: В Республике не собираются вводить дистанционное обучение в школах

1 сентября в школах будет полноценным – с линейками, цветами, бантами, живым общением школьников и учителей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 6 жителей. Один из заболевших - медицинский работник. Всего на 16 августа медики зарегистрировали 2090 случаев коронавируса в ДНР.

- 6 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них 1 медицинский работник. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки из больниц никто не был выписан. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 осталось прежним – 1002 человека. На лечении сейчас находится 971 житель.

В минувшие сутки никто не умер от COVID-19. Всего медики зафиксировали 117 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

На встрече с медиками пятой макеевской больницы Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что отменять ограничения на пересечение линии разграничения было бы не правильно.

- Особенно с учетом того, что происходит на территории Украины, - сказал Денис Владимирович. - Официальная информация и цифры там пугающие: антирекорды растут каждый день.

А во время общения с горняками шахты «Ясиновская-Глубокая», где 15 августа, состоялся ввод в эксплуатацию новой лавы, Денис Пушилин прокомментировал начало нового учебного года в школах Республики.

- Будет полноценное 1 сентября – с линейками, бантами, школьниками и учителями. Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы 1 сентября проводить в дистанционном формате. Более того, скажу, что информация, которая идет по социальным сетям, будто бы нормальное обучение будет только в период с 1 по 15 сентября, а потом опять дистанционное, это вбросы. Таких планов нет, и они не рассматриваются. Мы будем, конечно, ориентироваться на мнение специалистов, но пока они дают благоприятные прогнозы, — сказал Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учитель младших классов: «Дистанционное обучение может показаться раем, по сравнению с тем, что могут устроить в школе!»

Источник «КП» в Донецке рассказал о возможных трудностях нового учебного года (подробнее)