Учитель младших классов: «Дистанционное обучение может показаться раем, по сравнению с тем, что могут устроить в школе!»

Учителя и родители с тревогой ожидают новых правил обучение в связи с коронавирусом. Их еще не озвучили, но горячо обсуждают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пойдут ли дети с 1 сентября в школы? Введут ли дистанционное обучение? А если нет – какие меры предосторожности предпримут школы и переживут ли нововведения дети и их родители? На условиях анонимности (в системе образования традиционно боятся откровенничать с журналистами), мы поговорили с учителем с 30 – летним стажем.

- Школы готовятся к дистанционке, или к традиционному обучению?

- Готовимся провести линейки 1 сентября и обучаться в школах. Но будут новые правила – социальная дистанция, маски, измерение температуры. Я всю жизнь проработала в младших классах, и, поверьте, соблюдать дистанцию и требовать сидеть на уроках в масках – будет непросто. К тому же, какой бы качественной маска не была – в ней все равно трудно дышать. Успеваемость может снизиться особенно у дисциплинированных детей, которые по – тихому не будут ее опускать до подбородка. И как этих малышей, которые разбегаются, словно цыплята, заставить соблюдать дистанцию? Что с ними делать на переменах – расставлять по углам?

- Так вы сторонник дистанционного обучения в условиях угрозы эпидемии?

- Да мы все – учителя, дети, родители – взвыли от дистанционки! Огромная нагрузка легла не только на школьников и их родных. Учителя замучились писать отчеты, готовить и передавать задания тем семьям, где нет смартфонов… Потом проверять все это в условиях нестабильной связи и т.д. Но сейчас дистанционное обучение может показаться раем, по сравнению с тем, что могут устроить в школе. Поймите, раньше школьник с насморком не вызывал такого страха, как может вызвать сейчас. В этом году его могут моментально отправить домой, сообщить в медучреждение, взять всю семью под контроль. Коллеги говорят, что «отсеивать» детей с признаками простуды будут еще на пороге к школе. И сколько времени пройдет, пока проверят всех? Во сколько нужно приходить детям, чтобы пройти контроль и звонок на урок прозвучал вовремя?

- А если у ребенка аллергия?

- Это еще более худший вариант. Детей с аллергией с каждым годом все больше. Причем, у многих она не сезонная, а круглый год. Придется время от времени брать справку от аллерголога. Мое мнение – соблюсти новые правила будет крайне трудно. А ведь эксперты говорят, что нас ждет вторая волна коронавируса, плюс традиционные ОРВИ. Так что как бы ни ждали праздника в честь Дня знаний, как бы ни готовились работать, как раньше, думаю, дистанционного обучения не избежать. Пусть не весь учебный год, но какую – то его часть – точно.

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