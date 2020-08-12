В правительстве Украины разъяснили, отменят ли самоизоляцию для жителей из республик Донбасса

На Украине жителей из республик Донбасса отправляют на самоизоляцию. Фото: БФ «Право на защиту»

Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил, отменят ли самоизоляцию для жителей из республик Донбасса, которые приезжают на Украину. Сделать подобное заявление главу Кабмина заставило обращение в правительство правозащитников.

Организации «Донбасс SOS» и «Право на защиту» обратились в Кабмин с заявлением, что командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко не имел права продлевать с 1 августа самоизоляцию для жителей, пересекающих КПВВ в Донбассе. Мол, таких полномочий у генерала нет. Этот вопрос – в компетенции правительства.

НЕ СТАЛ КОНФЛИКТОВАТЬ С СИЛОВИКАМИ

И вот Денис Шмыгаль отреагировал: Кабмин не намерен отменять требование для прибывших из ЛНР и ДНР по установке приложения «Дій вдома» («Действуй дома») и уходу на двухнедельную самоизоляцию или обсервацию.

- Сейчас вы видите ситуацию на Украине. Мы, к сожалению, не знаем, какая она на неподконтрольных территориях. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения, – пояснил Шмыгаль. - Пограничники имеют право принимать отдельные решения. Пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор.

В итоге всем стало понятно - глава правительства не хочет вступать в конфликт с силовиками. А призывы правозащитников, как и предполагала «Комсомолка», ни к чему не привели.

Кстати, среди жителей, приезжающих из ДНР на Украину, не выявлены заболевшие коронавирусом. В отличие от тех, кто приехал в Республику из незалежной. Опасная инфекция констатирована у 93 человек. Так что Денис Шмыгаль напраслину возводит по поводу якобы незнания о ситуации в ДНР и ЛНР.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ЗАЙМЕТ ВСЕГО ДВА ДНЯ

Впрочем, для жителей из республик есть и хорошие новости. Время их самоизоляции на Украине может сократиться до двух дней.

На украинском пункте пропуска «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру ПЦР-тестирования на COVID-19. Результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения человек должен находиться в месте самоизоляции под контролем приложения в мобильном телефоне «Дій вдома» («Действуй дома»).

Таким образом, время пребывания на домашнем карантине сокращается с двух недель до двух дней.

Преимущество новшества сразу оценили жители ЛНР, которые едут на Украину через КПВВ «Станица Луганская». Возле вагончика сразу образовалась очередь.

- Я еду по работе, и торчать полмесяца мне совершенно невыгодно, - сказал «КП» луганчанин Алексей.

Хотя он отметил, что тестирование обойдется в приличную сумму - 1225 гривен (3 тысячи рублей).

- Но я за счет заработка и сэкономленного времени на аренде квартиры все равно в плюсах буду, – сделал вывод мужчина.

Впрочем, далеко не все разделяют это мнение.

- Эти тесты должны быть бесплатными. Где деньги, которые выделяются на борьбу с короновирусом? Люди вынуждены пересекать линию соприкосновения по необходимым причинам. Они не прогуливаются в свое удовольствие, - считает Марина Ашихмина.

- Ничего не меняется в подходах власть удерживающих. Мы еще помним аптечные пункты одной фирмы, которые работали на КПВВ. А владелица той фирмы была сестрой… ну, знаете кого, - подчеркивает Василий Блощицкий.

НА ПУНКТЕ ПРОПУСКА ПОЯВИЛСЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Тем временем, на КПВВ «Станица Луганская» гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине установила высокоскоростной мобильный Интернет. Владельцы смартфонов могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi. Теперь у жителей, пересекающих линию разграничения, будет меньше сложностей с установкой программы «Дій вдома» («Действуй дома»).

Волонтеры миссии «Пролиска» помогают жителям ЛНР устанавливать программу самоизоляции. Фото: ГМ «Пролиска»

- Раньше раздавали интернет со своих мобильных телефонов, чтобы помочь установить приложение. Было и так, что приходилось людей провожать до самых окон, чтоб интернет не отключился, – говорит сотрудник гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская» Татьяна Цыкоза.

Как тут не вспомнить ситуацию 7 августа, когда на пункте пропуска произошел сбой этой программы. И сотни людей не могли пройти на территории Украины. Томились несколько часов на страшной жаре. Потом выяснили, что причиной сбоя стала слабая мобильная связь на КПВВ. Причем подобные проблемы до этого возникали постоянно.

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