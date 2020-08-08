Из-за сбоя украинской программы самоизоляции образовались очереди на КПВВ в Донбассе

Сотни людей застряли на КПВВ «Станица Луганская». Фото: proliska.org

7 августа из-за сбоя в работе приложения «Дій вдома» («Действуй дома») на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» и «Новотроицкое» образовались очереди из людей, которые направлялись на Украину. Сотни людей несколько часов мучались на солнцепеке. Многие в изнеможении просто легли на свои баулы и чемоданы.

- В Станице Луганской до 500 человек в очереди из-за технических проблем с приложением «Дій вдома». Некоторые вернулись в Луганск, другим разрешено пересечь линию только днем, но придется самоизолироваться, – сообщил представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

- Да, сбой был. Были приняты меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения, исходя из тех полномочий, которые у нас есть, – признался пресс-офицер Госпогранслужбы в составе операции объединенных сил (ООС) Игорь Лизогуб.

Людей стали пропускать без активации приложения на мобильных телефонов. ГПСУ предупредила органы местного самоуправления и полицию о том, что граждане идут в соответствующие населенные пункты для дальнейшего решения о необходимости их обсервации или самоизоляции на местах.

- Сбой произошел из-за ухудшения связи мобильного интернета. Почему-то, время от времени, на приграничной территории качество интернета сильно падает и это приводит к тому, что случаются перебои со связью с сервером, – пояснили причину сбоя в Министерстве цифровой трансформации.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева подчеркнула, что такие случаи внезапной остановки КПВВ Киевом не единичны и носят, можно сказать, системный характер.

- ЛНР не намерена на это смотреть молча и обязательно поднимет эту проблему на ближайшем заседании в Минском формате, – отметила Кобцева.

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