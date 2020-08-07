Зачем Киев поставил Леонида Кравчука во главе делегации на переговорах по Донбассу

Леонид Кравчук может мастерски запутать собеседников по любому вопросу. Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе вызвало противоречивые комментарии. Одни уверены, что первый президент Украины придаст положительный импульс переговорам. Другие считают, что Леонид Макарович только навредит диалогу. Последней точки зрения придерживаются руководители ДНР.

- В Донбассе не доверяют Кравчуку еще с 90-х годов, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Не случайно регион поддержал на президентских выборах в 1994 году Леонида Кучму. С Кравчуком очень сложно вести переговоры. Он может подать какую-то разумную идею и тут же выкрутить ситуацию в противоположную сторону. В Донбассе таких людей не любят. И Кравчук прекрасно знает об отношении к нему дончан.

Политолог считает, что не случайно Леонид Макарович позвал в украинскую делегацию бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, который много лет проработал на шахтах Донбасса. А Фокин в свою очередь высказал намерение поехать в республики для ведения переговоров.

- Еще неизвестно, сможет ли Фокин найти общий язык с представителями региона. Но очевидно другое – бывший премьер не способен серьезно повлиять на политику Киева. Как, впрочем, и первый президент незалежной. Ведь главная цель назначения Кравчука – это окончательно запутать переговорный процесс, дезавуировать Минские соглашения. К тому же Леонид Макарович не имеет властных полномочий. А это крайне важно для управления процессом, - отмечает Кузьменко.

По его мнению, всей практической работой украинской делегации в ТКГ будет руководить вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Анатолий Резников. Он является первым замом главы делегации. Мог ее возглавить, но в последний момент Зеленский отдал предпочтение Кравчуку.

- Также позицию Киева будет формировать глава офиса президента Андрей Ермак. Именно Ермак и Резников в последние месяцы завели в тупик переговоры по выполнению политического блока Минских договоренностей, выдвинув неприемлемое для России, ДНР и ЛНР условие – сначала взять под контроль границу с Россией, а потом решать вопросы местных выборов, амнистии, статуса региона.

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