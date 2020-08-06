Глава ДНР отреагировал на заявления Леонида Кравчука о «компромиссах»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в заявлениях Кравчука нет ничего общего с пунктами Минских соглашений Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Экс-президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в переговорном процессе по Донбассу в Минске. За несколько дней сменивший Кучму Кравчук сделал ряд заявлений. Однако все они противоречат Минским соглашениям.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил Федеральному агентству новостей, что в заявлениях Кравчука нет ничего общего с пунктами Минских соглашений.

- Предлагаемые им «специальный режим управления» и «свободная экономическая зона» для Донбасса отдаляют, а не приближают к выполнению договоренностей. Предлагаемый им «компромисс» – очередная попытка заговорить минский процесс. Увы, для нас это привычное поведение украинских политиков, - говорится в комментарии Дениса Владимировича.

Тем временем, украинские военные продолжают воевать против населения Донбасса. Перемирие всячески нарушается Киевом, а действующий президент, судя по всему, незалежной никак не может повлиять на ситуацию.

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