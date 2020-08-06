В ДНР почтили память российского журналиста Андрея Стенина, погибшего в 2014 году

В ДНР почтили память российского журналиста Андрея Стенина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Шесть лет назад, 6 августа 2014 года, на Донбассе погиб фотограф информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин. На месте трагедии, около села Рассыпное, которое находится в нескольких километрах от Снежного, прошел траурный митинг.

- На этом месте погибли Андрей Стенин и его товарищи. Здесь же погибали и простые жители Снежного, обычные жители Донбасса, которые спасались от войны. В этом месте стояли танки ВСУ, которые расстреливали автомобили простых людей, - говорит глава администрации Снежного Александр Скворцов. - Тогда было расстреляно и сожжено больше десяти автомобилей. Это преступление украинских карателей против народа Донбасса. Спасибо Андрею и таким как он за то, что не оставили нас и не побоялись показать всему миру ужасы нашей войны».

В ДНР почтили память российского журналиста Андрея Стенина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Местная жительница Ирина Гусева вспоминает, что в 2014 году украинская армия стояла везде: и в посадках, и в огородах.

- 5 и 6 августа разгорелись очень тяжелые бои, мы тогда еще даже не понимали весь масштаб происходящего. Горели поля, в огороды прилетали огромные снаряды, от которых потом оставались воронки глубже человеческого роста, земля гудела от взрывов, было жутко, все прятались по подвалам, -рассказывает Ирина. - Несколько дней мы слышали только гул танков и дрожание земли, а потом когда стало немного тише и нас освободили мы приехали на эту трассу, как раз там, где сейчас стоит монумент погибшим журналистам.

В ДНР почтили память российского журналиста Андрея Стенина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Женщина показывает, что буквально в ста метрах от монумента журналистам, погиб ее хороший друг и товарищ Анатолий Березев.

- Когда мы приехали на эту трассу тут было столько разбитых машин, что уму не постижимо... Эта дорога разделила нашу жизнь на до и после, машины были военные, гражданские, целые, разбитые, сгоревшие автобусы и танки, валялись капоты, колеса, личные вещи погибших, - говорит она.

Директор Школы №1 им. А. Стенина Надежда Кандаурова рассказала, что школа постоянно поддерживает связь с родными и коллегами корреспондента.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 год от украинского обстрела Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в зоне боевых действий в Донбассе при выполнении профессионального долга. Согласно данным Следственного комитета РФ, которые обнародовал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, машина, в которой ехал Стенин, была обстреляна реактивными системами залпового огня украинских военных.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Стенин посмертно был награжден орденом Мужества. Власти города Снежное приняли решение присвоить имя Андрея Стенина школе в местном поселке Горняцкое. Позднее в холле школы был установлен бюст журналиста.

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