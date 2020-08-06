Мать погибшего в 2014 году ополченца Ольга Баранова: Сын всегда говорил, что все будет хорошо. Но это война…

Сын Ольги Барановой погиб 6 августа 2014 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

6 августа 2014 года снежнянское ополчение в районе 43-го блокпоста вступили в неравный бой с киевскими силовиками. На вооружении ВФУ в тот момент находились танки и бронетранспортеры. В бою погибло четверо ополченцев: Денис Пенчук, Юрий Жарков, Александр Белоножко и Дмитрий Баранов, которому на тот момент было 20 лет.

- Мой сын служил очень не долго. Наступление в тот день пошло со стороны Степановки: танки, БТРы, пехота, а тут на блокпосту было несколько ополченцев с автоматами, около 15 человек, - вспоминает мать погибшего Ольга Баранова. - Атака произошла молниеносно, четверо при этой атаке погибло, в том числе и мой мальчик. Сын всегда говорил, что все будет хорошо. Но это война…

В Снежном почтили память защитников 43-го блокпоста Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже в июле 2014-го в Снежном гремели разрывы снарядов, мин и прочих боеприпасов. Город постоянно подвергался бомбардировкам украинской авиации, страдали мирные жители и гражданская инфраструктура.

В Снежном почтили память защитников 43-го блокпоста Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Снежное был почти полностью окружен, выехать можно было только по одной дороге - в Россию, однако украинское командование не оставляло надежд отрезать Республику от границы.

Сослуживец Дмитрия Владимир Александрович, который в тот день находился с ним в одном окопе, рассказывает, что в районе десяти часов подъехали украинские танки и стали утюжить позиции ополченцев.

Владимир Александрович (слева) защищал блокпост Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Земля дрожала, перебили много людей, зашли на блок пост, сожгли все и вернулись откуда пришли, ничего не добившись и никуда не продвинувшись, граница осталась за нами, - сказал он.

Варя каждый год рассказывает стихи защитникам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В тот тяжелый день, 6 августа 2014 года, на свет появилась Варвара. Девочка каждый год на свой день рождения на месте ожесточенных боев рассказывает стихи защитникам, благодаря которым она имеет право спокойно жить, радоваться и ходить в школу.

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