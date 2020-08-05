В ДНР дали совет представителю Украины в «Минске» Леониду Кравчуку

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Киев продолжает обсуждать минские соглашения вместо того, что приступить к их выполнению. Представители незалежной то и дело говорят о иных вариантах, которые противоречат достигнутым договоренностям.

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова прокомментировала последние заявление украинской стороны.

- Все необходимые компромиссные шаги уже обозначены в Комплексе мер., - говорится в комментарии Никоноровой. - Кравчук вновь и вновь предлагает искать новые компромиссы, подразумевающие пересмотр ранее достигнутых соглашений. Вместо работы над закреплением особого статуса Донбасса, нам предлагается некий «специальный режим управления» и вспоминают старые указы о «свободной экономической зоне для привлечения инвестиций».

Глава МИД ДНР выразила надежду, что господин Кравчук не начнет свою деятельность с попытки нивелировать договоренности, достигнутые с таким трудом в Контактной группе при его предшественнике.

- Можем лишь посоветовать Леониду Макаровичу перечитать документ, одобренный резолюцией Совета Безопасности ООН, и формулу Штайнмайера, чтобы понять, о чем идет речь. А именно о нашей собственной красной линии – постоянном характере законодательства об особом статусе Донбасса, без которого все прочие договоренности не могут иметь стабильного эффекта. Работа в этом направлении ярче всего продемонстрирует готовность Киева к компромиссам, - добавила Никонорова.

Стоит лишь надеяться, что представители Киева прислушаются к совету и не станут продолжать политику затягивания выполнения Минска. А если точнее – его невыполнения.

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