2020-08-05T11:05:06+03:00
Политика

В ДНР заявили о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Результаты многочисленных перемирий.Результаты многочисленных перемирий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Подразделения ВСУ в прошедшие сутки дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня на линии разграничения с Донецкой Народной Республикой.

По данным представительства, в отчетный период украинские формирования выполнили два подрыва неустановленных взрывных устройств на украинских позициях возле поселка Шумы под Горловкой.

При этом обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки наблюдателями представительства Республики в СЦКК не зафиксировано.

Свое мнение об очередном перемирии, объявленном с 27 июля, ранее высказала донецкий военкор и публицист Марина Харькова.

- Мои мысли и мысли бойцов, с которыми я давно знакома, довольно идентичны – в очередное, уже сложно сказать, какое по счету перемирие, никто не верит, - заметила она. - Изданные указы о неукоснительном соблюдении перемирия вызывают только скепсис и злость по одной простой причине: все они сводятся к профанации, ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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