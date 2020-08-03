Глава ДНР рассказал, когда решатся проблемы с выплатой зарплат шахтерам

2 августа Глава ДНР Денис Пушилин встретился с жителями Тореза. Каждый желающий мог задать вопрос руководителю государства. В частности, людей интересовал вопрос повышения престижа шахтерского труда, выплаты долгов и повышения заработной платы горняков. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Денис Пушилин пояснил, что проблемы с выплатой зарплат шахтерам, как и повышения уровня оплаты труда, заключаются в рынках сбыта, необходимости обогащения угля и модернизации оборудования.

- Наши шахты сейчас находятся в плачевном состоянии, потому что используются технологии 50-60-х годов. За 24 года существования Украины был только распил дотаций, но ничего не делалось. У нас ситуация обострилась из-за нашей непризнанности и трудностей сбыта. А в этом году еще и добавилась ситуация с распространением коронавируса во всем мире, - сказал Глава Республики.

Он сообщил, что сейчас идут подготовительные шаги для реализации программы модернизации угольной отрасли.

- Нам необходимо обогащать уголь, чтобы он был конкурентоспособным и востребованным. Как только мы этого достигнем, мы сможем говорить о рентабельности шахт. Если сейчас смотреть на экономическую составляющую шахт, то они убыточные, – отметил Денис Пушилин. - Программа модернизации заработает со всеми вытекающими последствиями, включая обеспечение достойной зарплатой шахтеров.

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