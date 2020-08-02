Глава ДНР Денис Пушилин - о Минском процессе: "Меняются лица и больше ничего"

Глава ДНР Денис Пушилин усомнился в прогрессе минского процесса, которого ожидают с приходом Леонида Кравчука в Контактную группу в качестве полпреда Киева.

- Меняются лица и больше ничего другого. Украина не субъект, а объект для внешнего вмешательства. Поэтому будь там в Контактной группе хоть Кучма, Кравчук, хоть Ющенко – ничего не поменяется. Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного полпреда Киева, -- заявил Пушилин, общаясь сегодня с жителями на мероприятии в честь 90-летия Воздушно-десантных войск. - Посмотрите на Кравчука: то он готов идти на компромиссы, а через день говорит, что не будет этого делать. Или делайте или выходите из процесса – все просто.

Напомним, что 30 июля новым полпредом Киева на Минских переговорах был назначен первый президент Украины Леонид Кравчук.

Дончане давно не верят мирным инициативам Киева. Для этого есть причины - более 20 проваленных перемирий.

- Изданные указы о неукоснительном соблюдении перемирия вызывают только скепсис и злость по одной простой причине: все они сводятся к профанации, ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой, - прокомментировала донецкий военкор Марина Харькова очередное перемирие, вступившее в силу 27 июля.

Дончане настороженно ловят любые отзвуки и хрупкая тишина, которая наступила в конце июля, их больше тревожит, чем радует. Это хорошо в московской студии ток-шоу заявлять, что «Ура! Война окончилась!», в жизни же все иначе.

Тем не менее четвертые сутки в Донбассе стоит тишина и люди надеются, что она продлится.

- Но нужны нам не очередные перемирия, а мир, - говорит донецкий волонтер Андрей Лысенко.

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Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения обязательств (подробности)