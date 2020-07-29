2020-07-29T17:26:32+03:00
Политика

НМ ЛНР: Жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие

Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения обязательств
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина уже нарушила перемирие в ДНР. Фото: штаб "ООС"Украина уже нарушила перемирие в ДНР. Фото: штаб "ООС"
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Министерство обороны Украины опубликовало на своем сайте ложную информацию о якобы обстреле со стороны Луганской Народной Республики. В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что эти обвинения стали результатом информационной провокации, не согласованной между командованием так называемой «ООС» и минобороны.

- 28 июля 2020 года зафиксирован очередной факт публикации недостоверной информации на сайте министерства обороны Украины об обстреле подразделениями Народной милиции ЛНР позиций украинских боевиков. Однако штаб «ООС» данную информацию изначально не подтвердил, - сказал офицер пресс-службы НМ ЛНР.

После этого новость на сайте минобороны была удалена.

- Народная милиция и жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие, - говорит Иван Филипоненко. - Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения данных обязательств, пытаясь создать в информационном поле выгодную для себя картину событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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