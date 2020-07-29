Данные разведки: Первый с момента введения в Донбассе перемирия обстрел велся с позиций 54-й бригады ВСУ

29 Июль 2020 2020-07-29T14:48:01+03:00

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Киевские силовики открыли сегодня огонь по населенному пункту Яковлевка и тем самым нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Наша разведка подтверждает присутствие на позициях 54 бригады группы ССО ВСУ, бойцы которой решили в свой профессиональный праздник продемонстрировать обычной пехоте, каким образом возможно перейти от бесполезных акций с вывешыванием плакатов к огневым провокациям, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции отметили, что огонь велся с помощью приборов для бесшумной стрельбы.

- Украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Петром Порошенко и указания своего верховного главнокомандующего Владимира Зеленского для них не имеют значения, - подчеркнули в УНМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU