В ДНР зафиксировали первый обстрел со стороны ВСУ с момента введения перемирия

29 Июль 2020 2020-07-29T11:24:54+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины впервые с момента введения дополнительных мер контроля перемирия обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка, применяется стрелковое оружие, - сказали в СЦКК.

Напомним, что 27 июля в Донбассе начали действовать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Стороны конфликта договорились запретить использование какого-либо вооружения, включая стрелковое оружие, проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU