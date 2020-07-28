Полное прекращение огня: соблюдается ли перемирие в Донбассе?

28 Июль 2020 2020-07-28T13:30:23+03:00

Режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» на линии разграничения в Донбассе вступает в действие с 00:01 27 июля. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Представительства ДНР и ЛНР в СЦКК с момента начала действия перемирия в Донбассе обстрелов не зафиксировали

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В первые сутки действия дополнительных мер контроля прекращения огня в Донбассе обстрелов со стороны украинской армии не зафиксировано. Об этом сегодня сообщили Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За время введения в действие Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня (с 00.01 27 июля 2020 г.) по состоянию на 11.00 28 июля 2020 г. нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ не зарегистрировано, — говорится в сообщении Представительства ЛНР в СЦКК.

Напомним, что дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня вступили в силу 27 июля. В них прописано, что Украине, ДНР и ЛНР запрещено использовать какое-либо вооружение, включая стрелковое оружие. Также запрещается проведение наступательных и разведвательно-диверсионных действий, использование любых видов летательных аппаратов и размещать тяжелое вооружение в городах, селах и окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU