2020-07-26T19:57:00+03:00
Политика

Донбасс заявил о полном прекращении огня: всеобъемлющее перемирие должно начаться с 27 июля

Жители прифронтовых поселков не ждут чуда – они не верят в соблюдение противником «режима тишины»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ забрасывают минами мирных жителейВСУ забрасывают минами мирных жителейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военные ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием.

- Изданный по поручению Главы Донецкой Народной Республики приказ доведен всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись, - заявил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков.

Военнослужащие ЛНР также прошли инструктажи по соблюдению мер контроля прекращения огня. Участники Контактной группы утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. К ним относятся запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запреты на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.

- Сколько нас обстреливают, уже седьмой год, столько и перемирий разных было. Школьное, хлебное, пасхальное – менялись названия, а у нас как рвались снаряды с минами на грядках, так и рвутся. Хочется, конечно, верить, что скоро уже наступит мир. Но как забудешь, что соседи поумирали если не от военных травм, так от инфарктов и инсультов. Кто не верит пусть у нас переночует - «светопреставление» до утра, - сокрушаются жители Трудовских, что в Петровском районе Донецка.

Режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня» на линии разграничения в Донбассе вступает в действие с 00:01 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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