2020-07-26T13:05:31+03:00
Политика

В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля

КПВВ «Еленовка» будет работать на въезд и выезд
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июляВ Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.

- 27 июля пункта пропуска будет работать с 9.00 до 18.00, - добавили в оперативном штабе.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине или временно подконтрольном Киеву Донбассе. При этом все лица, прибывшие в Республику из Украины, подлежат обязательной бесплатной обсервации в учреждениях здравоохранения ДНР не меньше двух недель.

Гуманитарный коридор на линии соприкосновения под Донецком начинает работу по понедельникам и пятницам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ

ВСУ обстреляли БПЛА международных наблюдателей в районе Мариуполя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военные ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием
Коронавирусом в ЛНР заболели 608 человек
В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля
Коронавирус в ДНР за сутки вывили у троих жителей
ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»
Украинские боевики нанесли артудары по Донецку и Коминтерново
Погода в Донецке на день: 26 июля будет по-настоящему жарко
Погода в Луганске на день: 26 июля столбик термометра поднимется до +33
В Донецке завершен сбор денег пятимесячному Кариму Чайке
В 24-й бригаде ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости Covid-19
ВСУ обстреляли пригород Донецка из 120-миллиметровых минометов
Девушки из ДНР поборются за титул «Русская красавица 2020» на конкурсе в Москве
Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
В ДНР через пропускной пункт «Еленовка» 24 июля въехали 147 человек
НМ ЛНР: Командир 24-й бригады ВСУ может использовать неучтенные мины для провокаций
«Видно отовсюду!» В соцсетях появились фото крупного возгорания под Донецком
За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки
За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 14 жителей
Автобусное сообщение между ЛНР и РФ восстановлено
Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов
ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас