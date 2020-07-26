В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T13:05:31+03:00

КПВВ «Еленовка» будет работать на въезд и выезд

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В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.

- 27 июля пункта пропуска будет работать с 9.00 до 18.00, - добавили в оперативном штабе.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине или временно подконтрольном Киеву Донбассе. При этом все лица, прибывшие в Республику из Украины, подлежат обязательной бесплатной обсервации в учреждениях здравоохранения ДНР не меньше двух недель.

Гуманитарный коридор на линии соприкосновения под Донецком начинает работу по понедельникам и пятницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU