В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля
В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.
- 27 июля пункта пропуска будет работать с 9.00 до 18.00, - добавили в оперативном штабе.
Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине или временно подконтрольном Киеву Донбассе. При этом все лица, прибывшие в Республику из Украины, подлежат обязательной бесплатной обсервации в учреждениях здравоохранения ДНР не меньше двух недель.
Гуманитарный коридор на линии соприкосновения под Донецком начинает работу по понедельникам и пятницам.
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ИСТОЧНИК KP.RU