Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ
Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать деятельности международной наблюдательной миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в прифронтовой зоне вблизи Мариуполя был открыт со стороны позиций 36-й бригады украинской армии был открыт огонь по беспилотнику наблюдателей.
- 36-я отдельная бригада морской пехоты в районе села Черненко обстреляла беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ, выпустив восемь очередей из стрелкового оружия, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
В отчете миссии от 24 июля говорится об обстреле беспилотника.
- При этом на этой неделе и в этом районе беспилотник ОБСЕ уже был обстрелян, 22 июля, в районе села Чермалык, - рассказали в НМ ДНР.
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