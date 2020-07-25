Киевские силовики выпустили восемь очередей из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ

25 Июль 2020 2020-07-25T19:23:59+03:00

В отчете миссии от 24 июля говорится об обстреле беспилотника Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать деятельности международной наблюдательной миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в прифронтовой зоне вблизи Мариуполя был открыт со стороны позиций 36-й бригады украинской армии был открыт огонь по беспилотнику наблюдателей.

- 36-я отдельная бригада морской пехоты в районе села Черненко обстреляла беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ, выпустив восемь очередей из стрелкового оружия, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

В отчете миссии от 24 июля говорится об обстреле беспилотника.

- При этом на этой неделе и в этом районе беспилотник ОБСЕ уже был обстрелян, 22 июля, в районе села Чермалык, - рассказали в НМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки

За проезд требуют 500 гривен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU