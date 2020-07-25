За проезд через временный блокпост солдаты ВСУ вымогают у жителей Станицы-Луганской взятки

25 Июль 2020 2020-07-25T15:30:06+03:00

Блокпост в районе Станицы Луганской развернули киевские силовики из 25-й отдельной бригада. Фото: штаб "ООС"

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Солдаты вооруженных формирований Украины за проезд через временный блокпост вымогают у жителей Станично-Луганского района взятки. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Отмечены многочисленные жалобы в Станично-Луганскую районную администрацию от мирных жителей с просьбой убрать блокпост, так как боевики не дают им возможность беспрепятственно проехать к своим дачным участкам, а за проезд берут взятки в размере 500 гривен, - сказал он.

Филипоненко отметил, что блокпост в районе Станицы Луганской развернули киевские силовики из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

- Местные власти не предпринимают никаких действий, не желая портить отношения с командованием оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU