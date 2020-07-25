2020-07-25T12:43:47+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла окраины Донецка из минометов

ВСУ выпустили восемь мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ открыли огонь по окраинам Донецка утром 25 июляВСУ открыли огонь по окраинам Донецка утром 25 июляФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Утром, 25 июля, вооруженные формирования Украины открыли огонь по северным окраинам столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Киевские силовики выпустили восемь мин по району столичного аэропорта и поселка Спартак.

- В 05.10 со стороны поселка Опытное в направлении Донецка (терминал аэропорта) выпущено две мины из 82 миллиметрового миномета, 9 гранат из СПГ, применялось стрелковое оружие, - рассказывают в СЦКК. - В 05.20 со стороны Авдеевки (воинская часть) в направлении поселка Спартак: выпущено шесть мин из 82 миллиметрового миномета.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 151 боеприпас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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