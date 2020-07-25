2020-07-25T11:01:56+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас

Под обстрел попали донецкое и мариупольское направления
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Под обстрел попали донецкое и мариупольское направленияПод обстрел попали донецкое и мариупольское направленияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 151 единица.

В СЦКК рассказали, что под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта и село Петровское на донецком направлении, а также окрестности сел Новоласпа и Белая Каменка на мариупольском направлении.

- При обстрелах применялись противотанковые управляемые ракеты, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - сказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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