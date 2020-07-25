ВСУ выпустили по ДНР 151 боеприпас
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 151 единица.
В СЦКК рассказали, что под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта и село Петровское на донецком направлении, а также окрестности сел Новоласпа и Белая Каменка на мариупольском направлении.
- При обстрелах применялись противотанковые управляемые ракеты, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - сказали в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU