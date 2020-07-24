2020-07-24T19:45:04+03:00
Общество

В ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсы

Соответствующий закон принял Народный Совет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсыВ ДНР запретили продавать несовершеннолетним снюсыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Народный Совет ДНР принял закон, запрещающий продажу несовершенноленим бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, в том числе и снюсов.

- Снюсы в основном употребляют подростки, их зачастую привлекают к их употреблению в виде конфет и леденцов. К сожалению, это вошло в моду, причем моду нехорошую, а последствия – достаточно пагубные, потому что в снюсах содержится большая концентрация никотина, а подростковый организм вообще не должен потреблять никакие токсические вещества, это может привести к сильной интоксикации, и дело может кончиться реанимацией, - сообщила заместитель главного врача Республиканского наркологического центра по диспансерно-поликлинической работе Виктория Кучерявая.

За нарушение закона «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной содержащей никотин продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина» предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей, для физических лиц – предпринимателей – от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции, для лиц, достигших 16 лет, но не достигших 18 лет − от 3 до 7 тысяч рублей, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних до 16 лет – от 2 до 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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