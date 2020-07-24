Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июля 2020 года: За сутки выявлено 36 случаев заражения, четыре из них – у прибывших из Украины 17 июля

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 36 жителей.

- Четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 17 июля, - говорят в Минздраве ДНР. - Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

Отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

- За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – семь человек, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – женщина в возрасте 76 лет.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1611 жителей. Из этого числа 747 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 94 летальных случая. Лечение продолжают 770 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

Напомним, что круглосуточная горячая линия Минздрава Республики продолжает работу. Позвонить можно с «Феникса» на короткий номер 277 или со стационарного телефона (062) 303-27-72.

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