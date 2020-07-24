2020-07-24T11:46:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 июля 2020 года: За сутки выявлено 36 случаев заражения, четыре из них – у прибывших из Украины 17 июля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 июля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1611 жителейЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 1611 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 36 жителей.

- Четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 17 июля, - говорят в Минздраве ДНР. - Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

Отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

- За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – семь человек, - рассказывают в здравоохранительном ведомстве Республики. - Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – женщина в возрасте 76 лет.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1611 жителей. Из этого числа 747 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 94 летальных случая. Лечение продолжают 770 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

Напомним, что круглосуточная горячая линия Минздрава Республики продолжает работу. Позвонить можно с «Феникса» на короткий номер 277 или со стационарного телефона (062) 303-27-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в августе дончан ожидает жара и засуха

Эксперт считает причиной ветры Казахстана (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в ДНР 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В Седово установили новое колесо обозрения
Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Где в ДНР можно сделать тест на антитела к коронавирусу
Для чего в Донецк приехал депутат Госдумы Геннадий Онищенко
Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе
Глава ДНР: Вручение российских дипломов – знаменательное событие для всей Республики
Геннадий Онищенко – выпускникам ДНР: «Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны»
Пушилин: В этом году российские дипломы получат две тысячи выпускников вузов Республики
Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю
Константин Бутримов: "Президент Украины Зеленский повез на Донбасс президента Швейцарии, чтобы выпросить финансовую помощь"
Гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» будет открыт два дня в неделю