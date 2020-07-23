Почему в августе дончан ожидает жара и засуха

Долгосрочный прогноз на август суров : жарко, в среднем, до 33 градусов, изредка на небе появятся облака, а дождь – только в конце месяца. Почему каждое лето в регионе все менее комфортно?

- Самая страшная жара на Донбассе устанавливается, когда приходят воздушные массы из степей Казахстана, - считает донецкий метеоролог Виктор Петренко. - . Они очень сильно нагреваются в тамошних условиях, абсолютно сухие и приносят с собой много бед. Возникают «суховеи», которые губят урожаи овощей и фруктов, от сильной жары ухудшается здоровье людей и домашних животных. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что приводит к гибели зерновых и бобовых – в общем, привычных к перепадам континентального климата.

- Получается, земледелие будет еще более рискованным?

- Если бы по волшебству можно было поставить между нами и Казахстаном горы – ну хотя бы размером с Карпаты – Донбасс перестал бы быть зоной рискованного земледелия. А так – украинские солдаты из Галичины сильно удивлялись, видя, какую картошку собирают на своих огородах крестьяне подконтрольной Украине территории Донбасса.

Урожай может спасти только система капельного орошения. Ну а горожан – кондиционеры, вода и головные уборы.

Кстати, сейчас участились случаи сердечных приступов, гипертонических кризисов у людей возрастом 55+

- По своим родителям знаю – сколько не советуй не ходить в солнцепек на улицу, в магазины, на рынок – бесполезно, - говорит врач – терапевт частной клиники, к.м.н. Евгений Смирнов. – Я работаю на двух работах (в частной и государственной поликлинике), и наблюдаю, как каждый год в жару возрастает число инсультов. Так что берегите себя!

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