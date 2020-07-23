2020-07-23T14:48:58+03:00
Общество

Почему в августе дончан ожидает жара и засуха

Эксперт считает причиной ветры Казахстана
Ольга ГАЛЬСКАЯкорреспондент
Поделиться:
Количество пожаров в августе возрастает. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙКоличество пожаров в августе возрастает. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Долгосрочный прогноз на август суров : жарко, в среднем, до 33 градусов, изредка на небе появятся облака, а дождь – только в конце месяца. Почему каждое лето в регионе все менее комфортно?

- Самая страшная жара на Донбассе устанавливается, когда приходят воздушные массы из степей Казахстана, - считает донецкий метеоролог Виктор Петренко. - . Они очень сильно нагреваются в тамошних условиях, абсолютно сухие и приносят с собой много бед. Возникают «суховеи», которые губят урожаи овощей и фруктов, от сильной жары ухудшается здоровье людей и домашних животных. Из-за высокой испаряемости с поверхности земли нарушается водный и тепловой баланс растений, что приводит к гибели зерновых и бобовых – в общем, привычных к перепадам континентального климата.

- Получается, земледелие будет еще более рискованным?

- Если бы по волшебству можно было поставить между нами и Казахстаном горы – ну хотя бы размером с КарпатыДонбасс перестал бы быть зоной рискованного земледелия. А так – украинские солдаты из Галичины сильно удивлялись, видя, какую картошку собирают на своих огородах крестьяне подконтрольной Украине территории Донбасса.

Урожай может спасти только система капельного орошения. Ну а горожан – кондиционеры, вода и головные уборы.

Кстати, сейчас участились случаи сердечных приступов, гипертонических кризисов у людей возрастом 55+

- По своим родителям знаю – сколько не советуй не ходить в солнцепек на улицу, в магазины, на рынок – бесполезно, - говорит врач – терапевт частной клиники, к.м.н. Евгений Смирнов. – Я работаю на двух работах (в частной и государственной поликлинике), и наблюдаю, как каждый год в жару возрастает число инсультов. Так что берегите себя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников

«Комсомолка» публикует список мест, где можно остановиться для отдыха в Седово 2020 (подробности)

Глава Седово Владимир Степура: Нам бы всем хотелось вернуть время «Мадам гы–гы»

«Комсомолка» разузнала – каким курортный поселок был до войны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Новости 24
В ДНР урожай убран с 80 тысяч гектаров
В ЛНР за все время зарегистрировано 605 случаев коронавируса
Украинские боевики вырубают лес на Луганщине
Украинские боевики "отжали" экскаватор у местного жителя
Понадобится около недели, чтобы восстановить после обстрелов Украины канал СДД
В ДНР за сутки 25 новых случаев коронавируса
Украина предоставила гарантии тишины на время ремонта водопровода в Горловке
Владимир Корнилов: "Заявлением о денонсации Минска Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России"
Какие меры дополнительного контроля перемирия приняты в Донбассе
Погода на день в Донецке: 23 июля будет солнечно, до +18 градусов
Погода в Луганске на день: 23 июля ожидается переменная облачность, до 28 градусов тепла
Украинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца