Глава Седово Владимир Степура: Нам бы всем хотелось вернуть время «Мадам гы–гы»

Курортный поселок не может из года год стоять на месте. Он требует регулярных вложений и постоянного роста. Иначе – отдыхающих с каждым годом будет все меньше и меньше. Именно по этой причине после Советского времени – с приходом Украины – летнее Седово становилось все менее людным.

Что сделано для отдыхающих в этом году и каким было Седово до войны «Комсмолке» рассказал руководитель поселковой администрации Владимир Степура.

– Сейчас мы оборудуем пляж для людей с ограниченными возможностями, – с радостью в глазах говорит Степура. – Это – пандус в море, навес над пляжем, специальная раздевалка, лежаки и многое другое. Такого никогда не было, хотя планы были давно...

Людей на пляже сейчас не так многоФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

– Прорабатывается ли вопрос по дополнительным пляжам? В поселке всего три основных пляжа, не считая тех, выход к которым проходит через пансионаты.

– Возможно откроем дополнительные. Подходящие площадки есть. К тому же, в Новоазовске хотят задействовать в курортной сфере все наши приморские поселки. Село Самсоново, к примеру, может подойти для тех же студентов, если там построить корпуса и благоустроить территорию.

– Вы жили здесь и до войны? Каким Седово было раньше?

– Я родился и вырос в Седово. Это всегда был курортный поселок. Перед самой войной людей стало меньше. Пошел спад. Не было развития. Все деньги пускались на Мелекино, Белосарайскую косу, Урзуф… А в Советское время здесь вообще прохода не было! Столько людей было… Тысячи ходили! Если выйдешь вечером на центральную улицу – там два потока людей – в одну и другую сторону. В какой поток попадешь – туда и пойдешь. Здесь жизнь действительно кипела. Все пансионаты работали. Были пансионаты не только для наших шахт и ведомств. Были всесоюзные пансионаты. Люди из Ленинграда, Москвы и даже Владивостока ехали к нам отдыхать.

В Седово есть развлечения для детей и взрослыхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Многие местные говорят, что как–то даже китайцы хотели инвестировать в поселок.

– Было такое. У нас в той стороне (показывает вдаль) море с двух сторон. Местные называют одну сторону – глубокое, а другую – кут. В куту море мелкое. И дно илистое. В советское время люди приезжали туда и обмазывали себя илом. Говорили, что он обладает лечебными свойствами. Так вот китайцы возили этот ил в лаборатории, проверяли его свойства. Хотели что–то построить, но потом все застопорилось.

– О чем вы мечтаете? Как руководитель поселка и как местный житель?

– Я мечтаю сделать его курортным – настоящим. Чтобы все пансионаты, которые стоят у нас разрушенными, заработали. Есть просто разрушенные пансионаты, которые побросали хозяева. На это больно смотреть… И самое главное – это береговое укрепление. Вот об этом и мечтаю. Когда–то директор комбината Ильича выкупил здесь один пансионат. Он занялся вопросом укрепления берега в районе этого пансионата. Нанял Одесский институт. Приезжали специалисты и наблюдали за волной, приливами, отливами в разные времена года. Они дали вердикт, что в отдельно взятом месите берег укрепить нельзя. Только все и сразу. Очень бы хотелось, чтобы у нас была красивая набережная...

Цены на рынке выше донецкихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Здесь когда–то был один сплошной пляж без преград?

– В нашем детстве было прекрасное время «Мадам гы–гы». Так называли местного фотографа. Кого бы он не фотографировал – девушку, мужчину, дедушку – он всегда говорил: «Мадам! Гы–гы!» (улыбайтесь). У него был пластиковый разрисованный волк, с которым у многих до сих пор сохранились фотографии. Так вот он от одного края поселка по пляжу доходил до другого. А потом обратно – фотографии раздавал. Не было никаких препятствий. И это было хорошее время, которое очень бы хотелось вернуть.

– Как сейчас местные относятся к нововведениям с регистрацией бизнеса? Особенно интересует отношение ко всему этому бабушек и дедушек. Помогаете им с оформлением?

Отдых в Седово идет полным ходомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Бабушкам тяжеловато. Для них сдача комнаток – подспорье. Зимой могут за эти деньги и за газ заплатить и прикупить что–то. Молодые все улавливают на лету, оформляются мгновенно. Есть же такие ситуации, когда люди занимались сдачей комнат, но не вступили в права собственников. Бывает, что муж с женой сдавали номера, но жены не стало, а ней была оформлена собственность. Полгода нужно, чтобы все переоформить, а это пропуск сезона. Налоговая помогает, администрация помогает с оформлением. Объясняем, как это делать. Друг другу люди помогают. Люди спокойно отнеслись к уплате налога. Он на самом деле небольшой. Главная проблема – это оформление – не для всех это просто. Они согласны платить, но хотелось бы платить по упрощенной схеме.

В Седово развлечения найдутся для детей и взрослыхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Не рассматривается вариант патентов?

– Говорят, что было бы легче с патентами. Как таксистам. Это проще. Может быть так и будет. У нас первый год такой. И шишки набиваем– не без этого. Я думаю, что в следующем году всем уже будет легче.

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