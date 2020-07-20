Взгляд изнутри: Репортаж из Седово

В Седово мы проехали как журналисты. На посту на въезде в поселок в этот день людей не много. Люди по очереди выходят из машин и проходят к правоохранителям для регистрации. Проходит проверка по спискам.

В самом поселке отдых идет полным ходом. Несмотря на то, что на календаре середина июля, многие еще подготавливаются к сезону. В центре Седово в этом году появилось колесо обозрения – то что нужно для детей. Рабочие проверяют его на безопасность. Вот–вот и запустят в эксплуатацию.

В этом году в Седово появилось колесо обозренияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены выше донецких

Первым делом направляемся на рынок. Где как ни здесь можно «прощупать пульс» курортного поселка. Цены отличаются от донецких. Особенно это заметно на овощах и фруктах. Персики и нектарины в столице Республики 150–200 рублей за килограмм. Здесь 250–300 рублей. Помидоры по 120 рублей. В то время, как в Донецке в среднем 80.

По соседству с рынком есть супермаркет. Там цены примерно такие же, как и по всей Республике. Ассортимент также широкий, поэтому тащить с собой пакованы продуктов совсем не обязательно.

Цены отличаются от донецких. Особенно это заметно на овощах и фруктахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Больше всего удивляют цены на рыбу. У нас в Донецке тарань значительно дешевле. Здесь же она стоит по 30–50 рублей за рыбку средних размеров, – говорит отдыхающий Сергей. – А вот вяленный разделанный пиленгас затянул на 150 рублей. Приемлемая цена. На рынке главное искать и сравнивать цены. Тогда каждый сможет найти «золотую середину» и соответствие «цены–качества».

К слову. Цены на одежу – шорты, футболки, майки и платья – примерно такие же, как и везде. Круги и матрасы – от ста с лишним и до полутора тысяч. Круги для детей трех–четырех лет в виде фламинго, пингвинов и лебедей – 250 рублей.

Цены отличаются от донецкихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пляжи не такие забитые, как раньше

Первая линия с выходом на пляж – практически забита. Людей привлекает то, что все время можно проводить около моря и не нужно тратить время на дорогу от пансионата и обратно. Те, кто остановился подальше – на второй и третьей линии – в основном ходят на общие поселковые пляжи. Здесь их три. Один находится поодаль от центра – туда можно пройти как пешком, так и проехать на транспорте.

– Мы сняли жилье не на берегу. Но приехали на своей машине, поэтому можем проехать на ней хоть–куда, – говорит отдыхающая Ирина. Женщина вместе с семьей расположилась на пляже на краю поселка. – Тут и парковка для машин есть и на берегу для людей сделали зону в теньке.

В самом Седово отдых идет полным ходомФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

По побережью, как и в любом курортном поселке, носят рыбу, напитки, сладкую вату, поп корн, воздушный рис, пирожки, пиццы и кукурузу. Цены чуть выше рыночных и магазинах, но зато с доставкой к подстилке – идти никуда не нужно.

На пляже немало развлечений для детей – прогулки на катерах, надувных бананах и шайбах, батуты на песке и в воде и детские горки. В общем, если вы собираетесь на отдых с ребенком – готовьтесь к тратам.

– Мама! Хочу на горку! Папа, хочу на батут! – только и раздается со всех сторон.

Отправиться на отдых в Седово - не мало желающихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасатели не дремлют

На пляже работает спасательный пункт от одной из баз отдыха. Парни в жилетах обеспечивают не только безопасность прогулок на надувных бананах и катерах, но и бдят за теми, кто купается в море.

– Важное сообщение! Нашлась девочка Алина – 6 лет! Уважаемые родители, просим подойти к спасательному пункту, – раздается голос в громкоговорители.

Спасатели на пляже СедовоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Тут же по пляжу пробегает мамочка девочки. Малышка бросается в объятия родительницы, а потом слушает от мамы лекцию о том, что нехорошо уходить от родителей.

– Мамаша, следите пожалуйста за своим ребенком! – говорит спасатель Илья и удаляется на привычное место.

На пляже немало развлечений для детей и взрослыхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Он рассказывает, что такие ситуации не единичные. Бывает, что родители увлекаются своими делами в то время, когда дети идут гулять по пляжу.

– Для профилактики мы призываем родителей через громкоговоритель уделять должное внимание своим чадам, – рассказывает спасатель.

На пляже немало развлечений для детей и взрослыхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главное помнить, что прежде всего ваша безопасность и безопасность ваших детей – в ваших руках. В один момент спасателей рядом может и не оказаться.

Ближе к вечеру дня, проведенного в курортном поселке, складывается ощущение, что и нет никаких трудностей при въезде в Седово. Однако ощущение это – обманчиво. Очень хочется надеяться, что вскоре угроза коронавируса отступит. И если не в этом, то в следующем сезоне проезд в поселок будет более облегченный.

В Седово заболевших среди отдыхающих не выявили

В курортном поселке торговые точки, общепиты и развлечения, открыты пансионаты и базы отдыха, также остановиться можно у предпринимателей, но только зарегистрированных в Министерстве доходов и сборов. Сейчас таких – 165. Работа по регистрации продолжается. Бизнес под «черным флагом» – под запретом. За 15 дней июля зарегистрировались 114 человек. До этого был зарегистрирован лишь 51 предприниматель.

– В пансионатах и базах отдыха организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а физлица–предприниматели обязаны соблюдать те же санитарно–эпидемиологические нормы, но под наблюдением санстанции. К тем, кто будет уклоняться от регистрации, будут применяться меры согласно действующего законодательства, - рассказал руководитель Новоазовского района Олег Моргун.

В самом Седово отдых идет полным ходомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Олег Валерьевич отметил, что меры, направленные на противодействие распространения коронавируса позволили не выявить ни одного заболевшего в Седово и Новоазовском районе, который был бы связан с местами отдыха.

Как проехать на отдых

Для того, чтобы проехать в Седово, отдыхающим нужно заранее записаться в списки. Для этого необходимо связаться с пансионатом, который готов принять вас к себе. При этом он должен быть официально зарегистрирован.

Представитель пансионата или базы отдыха вышлет вам на электронную почту форму, которую необходимо будет заполнить. В ней указываются фамилия, имя, отчество, адрес прописки, номер телефона и имэй, даты заезда и выезда.

Предприниматели передают списки штаб Новоазовского района, а уже после этого они попадают на пост при въезде в Седово. Заняться записью в списки нужно не менее, чем за пять дней до поездки.

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