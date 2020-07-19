2020-07-19T14:19:26+03:00
Дом. Семья

Отдых в Седово – 2020: Как сейчас выглядит курортный поселок – фоторепортаж

Как выглядит отдых в Седово – 2020 – в объективе «Комсомолки»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В этом году в Седово появился новый аттракционВ этом году в Седово появился новый аттракционФото: Елена ЛЕБЕДЕВА
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Отдых в Седово 2020 – в самом разгаре. Несмотря на то, что на календаре середина июля, многие еще подготавливаются к сезону. В центре Седово в этом году появилось колесо обозрения – то что нужно для детей. Рабочие проверяют его на безопасность. Вот–вот и запустят в эксплуатацию.

На пляжах – сотни людей, но такого количества отдыхающих, как в прошлом сезоне – нет. Проехать в поселок можно только по спискам. Их физлица-предприниматели передают в Новоазовскую администрацию, а уже оттуда они попадают на пост.

Курортный Сезон в этом году начался позже обычного Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Курортный Сезон в этом году начался позже обычногоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке есть аптеки, где можно купить необходимые медикаменты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке есть аптеки, где можно купить необходимые медикаментыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке есть аптеки, где можно купить необходимые медикаменты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поселке есть аптеки, где можно купить необходимые медикаментыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Седово несколько поселковых пляжей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Седово несколько поселковых пляжейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лучшее средство для передвижения по курортному поселку! Жаль, что на прокат негде взять Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Лучшее средство для передвижения по курортному поселку! Жаль, что на прокат негде взятьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киоски с напитками есть возле каждого пляжа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киоски с напитками есть возле каждого пляжаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из Седово перевозчики возит во все города Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из Седово перевозчики возит во все города РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Половина ассортимента на рынке – рыба Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Половина ассортимента на рынке – рыбаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В основном, цены на тарань дороже, чем в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В основном, цены на тарань дороже, чем в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сезон арбузов и дынь – открыт! Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сезон арбузов и дынь – открыт!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены на рынке подороже донецких Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены на рынке подороже донецкихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отдых в Седово – 2020 - за первые 15 дней июля в поселок заехало около 10 тысяч отдыхающих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отдых в Седово – 2020 - за первые 15 дней июля в поселок заехало около 10 тысяч отдыхающихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасности Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасностиФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасности Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасностиФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасности Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасностиФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасности Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасностиФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На пляжах разнообразие аттракционов – при этом предусмотрены меры безопасностиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Один из любимых аттракционов отдыхающих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Один из любимых аттракционов отдыхающихФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Штурман спасательной бригады Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Штурман спасательной бригадыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасатели одного из пляжей Седово всегда на страже Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спасатели одного из пляжей Седово всегда на стражеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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