Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников
Отправиться на отдых в Седово 2020 желающих не мало. Однако попасть в поселок можно только по введенным в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции правилам. Въезд на курорт осуществляется по заранее подготовленным спискам. Отдыхающим нужно забронировать жилье в официальных пансионатах, базах отдыха, кемпингах или у зарегистрированных лиц. После этого данные желающих приехать на море передаются на блокпост.
Администрация Новоазовского района подготовила список мест, где можно остановиться. «Комсомолка» публикует список официальных пансионатов, баз отдыха, кемпинга и зарегистрированных частников поселков Седово, Обрыв, Безыменное и города Новоазовск.
Легализированные базы отдыха, пансионаты и кемпинги:
1. Лечебно-оздоровительный центр «Алые Паруса», пгт Седово, ул.Комсомольская, 14, Ткаченко Любовь Петровна, тел. 0713078533 06296-3-40-19; Светлана Николаевна - бухгалтер тел. 0713103848
2. Пансионат «Волна», п.Седово, ул.Комсомольская,100, Лобов Сергей Петрович
3.Пансионат «Кристалл», пгт Седово, ул.Комсомольская, 9, Титаренко Лидия Матвеевна, тел. 0713067590
4. Пансионат «Орбита», п.Седово, ул.Комсомольская,11, Григорьев Владимир Александрович, тел. 0713010065
5. Пансионат «Перлина Донбасу», пгт Седово, ул. Школьная, 7, Дидык Ольга Валентиновна, директор, (0622) 42-73-91, 0502735990
6 Пансионат «Холодок», пгт Седово, ул.Комсомольская, 64, Кузнецова Татьяна Григорьевна, тел 0713348566
7 Пансионат «Южный берег», п. Седово ул. Комсомольская 16а, Сердюк Сергей Васильевич, Усенко Антон Николаевич, тел. 0713133009, 0714182425
8. Кемпинг «Золотое руно» (Дельмар), пгт Седово, ул.Комсомольская, 1А, Калашник Татьяна Александровна, тел. 0713010181
9. Пансионат «Азов», пгт Седово, ул.Комсомольская, 6, Зленко Наталья Анатольевна, тел. 0713986911
10. Пансионат «Азовская Креветка», п.Седово, ул.Комсомольская 116 , Тореев Сергей Анатольевич, тел.: администратор - 0715104857, центральный офис г.Донецк - 0713370058
11. Пансионат «Буревестник», пгт Седово, ул.Комсомольская, 1, Фатун Максим Витальевич
12. Пансионат «Волна», пгт Седово, ул.Комсомольская, 16, Макуценя Неле Андреевна.
13. Пансионат «Гелиос», пгт Седово, ул.Комсомольская, 4, Алтунин Валерий Алексеевич, тел. 0713011550
14. Пансионат «Дельфин», пгт Седово, ул.Школьная, 6Б, Заветаева Татьяна Владимировна, тел. 0713204015
15. Пансионат «Золотой берег», пгт Седово, ул.Комсомольская, 100, Прокудин Владимир Николаевич.
16. База отдыха «Металлург», пгт Седово, ул.Комсомольская, 112, Федоренко Анатолий Викторович, 050-328-13-07, 0713005803
17. Спортивно-оздоровительный лагерь «Монолит», пгт Седово, ул.Комсомольская, 5, Черепенко Елизавета Григорьевна, тел. 0713109691
18. Кемпинг «Парадиз», пгт Седово, ул.Комсомольская, Витовская Светлана Владимировна, тел. 0714859636
19. Кемпинг «Прибой», пгт Седово, ул.Комсомольская, Глущенко Александр Николаевич, тел. 0713008443
20. Кемпинг «Рублевка», пгт Седово, ул.Комсомольская, Островская Анна Васильевна, тел. 0713094339
21. Пансионат «Юбилейный», пгт Седово, ул. Школьная,28а, Хименко Наталья Анатольевна, тел. 071-309-21-29
22. Пансионат «Лазурный берег», пгт Седово, ул.Комсомольская, 106, Котова Татьяна Николаевна, тел. 0713004412
23. Пансионат «Уголек», п.Седово, ул.Комсомольская,114, Андриенко Павел Иванович, тел. 0713050115
24. Гостиниц «Жемчужина Донбасса», пгт Седово ул. Калинина.79а, Демченко Марина Анатольевна, тел. 0713010938
25. База отдыха «Солнечный», г.Новоазовск, ул.Аврорская, 15-А, Тихомандров Сергей Федорович, тел. 050-473-46-48; 0713107864
26. База отдыха «Солнечный», г.Новоазовск, ул. Морская 32, Лебеденко Валентина Николаевна, тел. 095-163-83-32; 0713010748
Зарегистрированные частники:
1 Балацкий Сергей Евгеньевич, пгт.Седово ул.Кирова,45, тел. 0713132928
2 Белоброва Татьяна Ивановна, пгт.Седово, улица Седово, дом 42, тел. 0713186118
3 Божко Татьяна Евгеньевна, пгт.Седово ,ул.Комсомольская,30А , тел. 0713092791
4 Васильева Светлана Ивановна, пгт.Седова,ул.Комсомольская,75-А, тел. 0713136499
5 Гальченко Людмила Яковлевна, пгт.Седово, улица Нардекова 19, тел. 0713092761
6 Горбунова Галина Николаевна, пгт.Седово, улица Войкова, дом 6, тел. 0713044850
7 Давыденко Татьяна Николаевна, пгт.Седово, улица Седова, 2, тел. 0713008504
8 Деряпа Вера Петровна, пгт.Седово, улица Мищенко, дом 72, тел. 0713129411
9 Ермолаев Павел Александрович, пгт.Седово,ул.Калинина,34, тел. 0713013872
10 Запорожченко Мария Кирилловна, пгт.Седово, улица Мищенко 57, тел. 0713183558
11 Ланина Галина Борисовна, пгт.Седово,ул.Комсомольская,26, тел. 0713108258
12 Леонтьев Игорь Евгеньевич, пгт.Седово, улица Нардекова, дом 24, тел. 0713005286
13 Лиховоз Наталья Михайловна, пгт.Седово,ул.Мищенко,19, тел. 0713104806
14 Максимова Лариса Авдеевна, пгт.Седово ,ул.Школьная, 3а, тел. 0713008254
15 Новик Надежда Альбертовна, пгт.Седово, улица Калинина, дом 13, тел. 0713005125
16 Ноздренко Юлия Антоновна, пгт.Седово,ул.Седова,30, тел. 0713258071
17 Омельченко Светлана Васильевна, пгт.Седово ,ул. Мищенко, 58, тел. 0713010204
18 Орехов Алексей Владимирович, пгт.Седово, улица Седова, дом 46, ул. Кирова,28, тел. 0713009476
19 Орехова Татьяна Михайловна, пгт.Седово,ул.Мищенко,5, тел. 0713060990
20 Печеркин Виктор Иванович, пгт.Седово, улица Комсомольская, дом 63, тел. 0713791697
21 Помазан Борис Антонович, пгт.Седово, улица Куйбышева, дом 12, тел. 0713138260
22 Сальников Павел Александрович, пгт.Седово, пер.Колхозный,1, ул. Куйбышева, 24, тел. 0713161640
23 Сальникова Инна Петровна, пгт.Седово ,ул.Комсомольская,56, тел. 0713119349
24 Сальникова Татьяна Валентиновна, пгт.Седово, улица Куйбышева, дом 12,
тел. 0713130703
25 Сердюк Светлана Федоровна, пгт.Седово ,ул.Школьная,6-А, тел. 0713077644
26 Скоропад Татьяна Сергеевна, пгт.Седово ,ул.Седова,16, тел, 0714856402
27 Харламов Дмитрий Игоревич, пгт.Седово, ул Комсомольская,48, тел. 0713108260
28 Хмелевский Александр Анатольевич, пгт.Седово,ул.Свердлова, 31, тел. 0713010198
29 Ширидекин Алексей Константинович, пгт.Седово, улица Кирова, дом 13а, тел. 0713009484
30 Азимова Марина Васильевна, пгт. Седово, ул. Калинина,7 тел. 0714775640
31 Щеглова Инна Анатольевна, пгт. Седово, ул., Мищенко,35, тел. 0713112208
32 Черная Наталья Владимировна, пгт. Седово, ул. Седова,19, тел. 0713078454
33 Фалеева Татьяна Георгиевна, пгт.Седово ул.Школьная 5, тел. 0713009965
34 Кузьмина Валентина Валентиновна, пгт.Седово ул.Комсомольская 31, тел. 0713010015
35 Калинина Тамара Павловна, пгт.Седово ул.Помазана 6, тел. 0713099991
36 Орлова Наталья Александровна, пгт.Седово ул.Школьная 2, тел. 0713124703
37 Коваленко Лариса Борисовна, пгт.Седово ул.Комсомольская 51, тел. 0713186280
38 Федорченко Леонид Порфирьевич, пгт.Седово ул.Комсомольская 141, тел. 0713111023
39 Логвинова Людмила Анатольевна, пгт Седово ул.Комсомольская 37, тел. 0713067888
40 Лазоренко Татьяна Ивановна, пгт Седово ул.Куйбышева 4 , тел. 0713078474
41 Недомерков Василий Константинович, пгт.Седово ул.Комсомольская 85, тел. 0713116061
42 Нагорная Валентина Ивановна, пгт Седово ул.Седова 40, тел. 0713135567
43 Полях Елена Евгеньевна, пгт Седово, ул.Комсомольская 115, тел. 0713010461
44 Параскевас Ирина Павловна, пгт.Седово ул.Свердлова 53, тел. 0713009630
45 Кулишенко Ольга Константиновна, пгт.Седово ул.Комсомольская 82, тел. 0713134723
46 Ерлыкова Клара Павловна, пгт.Седово ул.Памазана 11, тел. 0713134728
47 Нестерова Ольга Александровна, пгт Седово ул.Памазана 5, тел. 0713094684
48 Васильева Наталья Борисовна, пгт Седово ул Школьная.13, тел. 0713009013
49 Болдырев Александр Сергеевич, пгт.Седово ул.Школьная 25, тел. 0713144095
50 Постная Анна Александровна, пгт. .Седово ул.Комсомольская 137, тел. 0713195412
51 Падалко Андрей Григорьевич, пгт Седово ул.Калинина 18, тел. 0713102685
52 Шешина Любовь Георгиевна , пгт.Седово ул.Кирова 34 , тел. 0713108915
53 Острикова Валентина Федоровна, пгт.Седово ул.Комсомольская 85, тел. 0713195442
54 Михайлова Александра Степановна, пгт Седово ул. Войкова 23 , тел. 0714456068
55 Сердюк Марина Викторовна, пгт.Седово ул.Войкова 1, тел. 0713116694
56 Хворостянко Марина Викторовна, пгт.Седово ул.Комсомольская 79, тел. 0713112218
57 Киреева Оксана Игоревна, пгт.Седово ул.Седова 69, тел. 0713275192
58 Щепихина Любовь Ивановна , пгт.Седово ул.Мищенко 32, тел. 0713136445
59 Дудкин Михаил Иванович, пгт.Седово ул.Куйбышева 25, тел. 0713127281
60 Моисеев Игорь Владимирович, пг.Седово ул.Кирова 16 , тел. 0713659802
61 Сагирова Галина Викторовна, пгт.Седово ул.Кирова 10, тел. 0713608478
62 Морозова Наталья Юрьевна, пгт.Седово ул.Свердлова 20, тел. 0713009973
63 Лебе Александра Александровна, пгт.Седово ул.Седова 54 кв 2, тел. 0713108196
64 Золотько Алексей Владимирович, пгт.Седово ул.Комсомольская 103, тел. 0713108189
65 Ляхов Иван Анатольевич , пгт.Седово ул.Мищенко 88, тел. 0715067839
66 Ляхова Любовь Петровна, пгт.Седово ул.Школьная 27, тел. 0715067839
67 Делеева Елена Яковлевна, пгт.Седово ул.Седова 35, тел. 0713108854
68 Калиничева Елена Владимировна, пгт.Седово ул.Калинина 69, тел. 0714734478
69 Гребцов Александр Николаевич, пгт Седово ул.Калинина, 55, тел. 0713274342
70 Кованев Алексей Игоревич, п.г.т. Седово ул.Помазана,6, тел. 713078457
71 Лисечко Павел Анатольевич, п.г.т.Седово ул. Калинина 21, тел. 0713094662
72 Загнеткина Галина Георгиевна, п.г.т.Седово ул Комсомольская,79-А , тел, 0713136466
73 Ивашинина Алла Васильевна, пгт.Седово ул. Комсомольская, 41, тел. 0713258071
74 Тимошенко Валентина Вячеславовна, пгт.Седово ул Куйбышева 6, тел. 0713119004
75 Коробская Лилия Стефановна, птг.Седово ул.Войкова, 33, тел. 0713094706
76 Ланин Александр Алексеевич, пгт.Седово ул.Калинина 4, тел. 0713013064
77 Троценко Анна Семеновна, пгт. Седово, ул. Мищенко, 56 , тел. 0713173719
78 Волкова Любовь Александровна, пгт. Седово, ул. Мищенко, 9, тел. 0713192022
79 Матюха Евгений Анатольевич, пансионат « Сафари», п.г. Седово ул. Мищенко,53, тел. 0713076670
80 Турбин Роман Николаевич п.г.т. Седово ул. Нардекова ,5, тел. 0713113868
81 Тищенко Елена Анатольевна, гостевой дом « У моря», п.г. т. Седово ул. Школьная,20, тел. 0713532382
82 Ершова Оксана Владимировна, п.г.т Седово ул. Седова,33, тел. 0713128952
83 Петривный Виктор Васильевич, п.г.т Седово ул. Седова,80, тел. 0713113883
84 Бобошко Ольга Суреновна, пансионат «Юбилейный», п.г.т.Седово ул. Школьная,28 а, тел. 0713092129
85 Хименко Ирина Анатольевна, пансионат «Юбилейный», п.г.т. Седово ул. Школьная,28 а, тел. 0713092129
86 Быкодоров Николай Васильевич, п.Седово ул. Школьная 9 , тел. 0713081493
87 Кудряшова Анна Юрьевна, пгт Седово ул.Седова 7, тел. 0713245943
88 Либиченко Лариса Александровна, п.г.т.Седово ул. Седова,44, тел. 0713113707
89 Платунов Борис Владимирович, с. Безыменное ул.Пушкина 64 , тел. 0713095937
90 Шматикова Неля Владимировна, с. Безыменное, ул. Набережная 69, тел. 0713103923
91 Загрулько Вячеслав Иванович, с. Безыменное,ул. Нагорная, дом 33, тел. 0713085014
92 Бабенко Евгений Викторович, с. Безыменное, ул. Нагорная, 24, тел. 0713072777
93 Морозов Валерий Валериевич, с. Безыменное, ул.Нагорная,31, тел. 0714776712
94 Денисова Татьяна Николаевна, с Безыменное, ул. Мира,77, тел. 0713274485
95 Табачная Любовь Семеновна, с. Безыменное, пер.Юбилейный 19, тел. 0713192364
96 Золоторев Александр Александрович, с.Безыменное ул.Садовая 2 А, тел. 0713085078
97 Федоровская Яна Анатольевна, с. Безыменное, ул.Набережная 41 а, тел. 0714889235
98 Кабанова Оксана Александровна, с. Безыменное, ул.Мира 77 а, тел. 0714421141
99 Горевич Алексей Мефодиевич, с. Безыменное, ул.Нагорная, 45б, тел. 0713095987
100 Михайличенко Ольга Александровна, с.Безыменное ул.Нагорная 36, тел. 0713130705
101 Санникова Ольга Юрьевна, с.Безыменное ул.Победы 73, тел. 0713118221
102 Олейниченко Константин Анатольевич, с.Безыменное ул.Нагорная 19, кв 1, тел. 0713137520
103 Семенова Ольга Алексеевна, с.Безыменное ул.Победы 80, тел. 0713187172
104 Наам Ольга Васильевна, с. Безыменное, ул.Набережная 66, тел. 0713195185
105 Милюшко Мария Ивановна, с.Безыменное ул.Победы 7 а, тел. 0713391492
106 Ермоленко Виктор Дмитриевич, с.Безыменное ул.Набережная,43, тел. 0713125852
107 Шквыря Галина Алексеевна, ,с.Безыменное ул.Пушкина,68, тел. 0713187191
108 Житенко Евгения Александровна пгт.Седово,ул.Комсомольская,71 713087903
109 КОВАЛЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, пгт. Седово, ул.Болдарева,15, тел. 0713076012
110 КОМАРЬ РАИСА АЛЕКСЕЕВНА, пгт. Седово,ул. Комсомольская, ГК «Южный Берег», тел. 0713133009
111 МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, пгт.Седово ,ул.Седова,75А, тел. 0713082620
112 Омельченко Лариса Борисовна, пгт.Седово,ул. Калинина,21, тел. 0713195363
113 ТАРАРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, пгт.Седово, улица Войкова, дом 88, тел. 0713121588
114 УСЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, пгт.Седово, б\о "Южный берег", тел. 0714182425
115 Шинкаренко Галина Ивановна, пгт.Седово,ул. Комсомольская, ГК «Южный Берег», тел. 0713133009
116 ЯКУТ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, пгт.Седово,ул Комсомольская.47, тел. 0713077297
118 Самарина Зинаида Анатольевна, пгт. Седово ул. Комсомольская 36, тел. 0713136459
119. Степовая Любовь Николаевна, пгт Седово ул Помазана,7, тел. 0713129412
120. Забловский Николай Иванович, пгт.Седово ул.Калинина 74, тел. 0713123461
121. Морозов Анатолий Михайлович, пгт. Седово, ул. Седовва, 11а, тел. 0713244638
122. Сергеева Г.М., п.г.т. Седово ул. Комсомольская 19 а, п.г.т. Седово, ул. Нардекова,4 7, тел. 0713116335
123. Шилин А.В., пансионат «У дяди Феди», п.г.т. Седово ул. Нардекова,15, тел. 0713009589
124. Боряк А.А., гостевой дом «Жемчужина», п.г.т.Седово ул. Нардекова,20, тел. 0713128373
125. Шам Г.Б., частный пансионат «Радуга», п.г.т.Седово ул. Школьная,28, тел. 0713076353
126. Бережная С.К.,пансионат «Холодок», п.г.т.Седово ул. Комсомольская,64, тел. 0713348566
127. Панфилов О.А., пгт.Седово, ул. Седова,53, тел. 0713115081
128. Ильяшевич Любовь Михайловна, пгт Седово ул.Восточная, 6, тел. 0713511894
129. Титаренко Лидия Матвеевна, пгт Седово ул.Комсомольская, 9, тел. 0713067590
130. Балахнин Виктор Викторович, с.Обрыв, Новоазовский р-н, ул. 50 летия Советской Власти, д22, тел. 0714953909
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