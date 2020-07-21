Отдых в Седово 2020: Список пансионатов, баз отдыха, кемпингов и зарегистрированных частников

Отправиться на отдых в Седово 2020 желающих не мало. Однако попасть в поселок можно только по введенным в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции правилам. Въезд на курорт осуществляется по заранее подготовленным спискам. Отдыхающим нужно забронировать жилье в официальных пансионатах, базах отдыха, кемпингах или у зарегистрированных лиц. После этого данные желающих приехать на море передаются на блокпост.

Администрация Новоазовского района подготовила список мест, где можно остановиться. «Комсомолка» публикует список официальных пансионатов, баз отдыха, кемпинга и зарегистрированных частников поселков Седово, Обрыв, Безыменное и города Новоазовск.

Легализированные базы отдыха, пансионаты и кемпинги:

1. Лечебно-оздоровительный центр «Алые Паруса», пгт Седово, ул.Комсомольская, 14, Ткаченко Любовь Петровна, тел. 0713078533 06296-3-40-19; Светлана Николаевна - бухгалтер тел. 0713103848

2. Пансионат «Волна», п.Седово, ул.Комсомольская,100, Лобов Сергей Петрович

3.Пансионат «Кристалл», пгт Седово, ул.Комсомольская, 9, Титаренко Лидия Матвеевна, тел. 0713067590

4. Пансионат «Орбита», п.Седово, ул.Комсомольская,11, Григорьев Владимир Александрович, тел. 0713010065

5. Пансионат «Перлина Донбасу», пгт Седово, ул. Школьная, 7, Дидык Ольга Валентиновна, директор, (0622) 42-73-91, 0502735990

6 Пансионат «Холодок», пгт Седово, ул.Комсомольская, 64, Кузнецова Татьяна Григорьевна, тел 0713348566

7 Пансионат «Южный берег», п. Седово ул. Комсомольская 16а, Сердюк Сергей Васильевич, Усенко Антон Николаевич, тел. 0713133009, 0714182425

8. Кемпинг «Золотое руно» (Дельмар), пгт Седово, ул.Комсомольская, 1А, Калашник Татьяна Александровна, тел. 0713010181

9. Пансионат «Азов», пгт Седово, ул.Комсомольская, 6, Зленко Наталья Анатольевна, тел. 0713986911

10. Пансионат «Азовская Креветка», п.Седово, ул.Комсомольская 116 , Тореев Сергей Анатольевич, тел.: администратор - 0715104857, центральный офис г.Донецк - 0713370058

11. Пансионат «Буревестник», пгт Седово, ул.Комсомольская, 1, Фатун Максим Витальевич

12. Пансионат «Волна», пгт Седово, ул.Комсомольская, 16, Макуценя Неле Андреевна.

13. Пансионат «Гелиос», пгт Седово, ул.Комсомольская, 4, Алтунин Валерий Алексеевич, тел. 0713011550

14. Пансионат «Дельфин», пгт Седово, ул.Школьная, 6Б, Заветаева Татьяна Владимировна, тел. 0713204015

15. Пансионат «Золотой берег», пгт Седово, ул.Комсомольская, 100, Прокудин Владимир Николаевич.

16. База отдыха «Металлург», пгт Седово, ул.Комсомольская, 112, Федоренко Анатолий Викторович, 050-328-13-07, 0713005803

17. Спортивно-оздоровительный лагерь «Монолит», пгт Седово, ул.Комсомольская, 5, Черепенко Елизавета Григорьевна, тел. 0713109691

18. Кемпинг «Парадиз», пгт Седово, ул.Комсомольская, Витовская Светлана Владимировна, тел. 0714859636

19. Кемпинг «Прибой», пгт Седово, ул.Комсомольская, Глущенко Александр Николаевич, тел. 0713008443

20. Кемпинг «Рублевка», пгт Седово, ул.Комсомольская, Островская Анна Васильевна, тел. 0713094339

21. Пансионат «Юбилейный», пгт Седово, ул. Школьная,28а, Хименко Наталья Анатольевна, тел. 071-309-21-29

22. Пансионат «Лазурный берег», пгт Седово, ул.Комсомольская, 106, Котова Татьяна Николаевна, тел. 0713004412

23. Пансионат «Уголек», п.Седово, ул.Комсомольская,114, Андриенко Павел Иванович, тел. 0713050115

24. Гостиниц «Жемчужина Донбасса», пгт Седово ул. Калинина.79а, Демченко Марина Анатольевна, тел. 0713010938

25. База отдыха «Солнечный», г.Новоазовск, ул.Аврорская, 15-А, Тихомандров Сергей Федорович, тел. 050-473-46-48; 0713107864

26. База отдыха «Солнечный», г.Новоазовск, ул. Морская 32, Лебеденко Валентина Николаевна, тел. 095-163-83-32; 0713010748

Зарегистрированные частники:

1 Балацкий Сергей Евгеньевич, пгт.Седово ул.Кирова,45, тел. 0713132928

2 Белоброва Татьяна Ивановна, пгт.Седово, улица Седово, дом 42, тел. 0713186118

3 Божко Татьяна Евгеньевна, пгт.Седово ,ул.Комсомольская,30А , тел. 0713092791

4 Васильева Светлана Ивановна, пгт.Седова,ул.Комсомольская,75-А, тел. 0713136499

5 Гальченко Людмила Яковлевна, пгт.Седово, улица Нардекова 19, тел. 0713092761

6 Горбунова Галина Николаевна, пгт.Седово, улица Войкова, дом 6, тел. 0713044850

7 Давыденко Татьяна Николаевна, пгт.Седово, улица Седова, 2, тел. 0713008504

8 Деряпа Вера Петровна, пгт.Седово, улица Мищенко, дом 72, тел. 0713129411

9 Ермолаев Павел Александрович, пгт.Седово,ул.Калинина,34, тел. 0713013872

10 Запорожченко Мария Кирилловна, пгт.Седово, улица Мищенко 57, тел. 0713183558

11 Ланина Галина Борисовна, пгт.Седово,ул.Комсомольская,26, тел. 0713108258

12 Леонтьев Игорь Евгеньевич, пгт.Седово, улица Нардекова, дом 24, тел. 0713005286

13 Лиховоз Наталья Михайловна, пгт.Седово,ул.Мищенко,19, тел. 0713104806

14 Максимова Лариса Авдеевна, пгт.Седово ,ул.Школьная, 3а, тел. 0713008254

15 Новик Надежда Альбертовна, пгт.Седово, улица Калинина, дом 13, тел. 0713005125

16 Ноздренко Юлия Антоновна, пгт.Седово,ул.Седова,30, тел. 0713258071

17 Омельченко Светлана Васильевна, пгт.Седово ,ул. Мищенко, 58, тел. 0713010204

18 Орехов Алексей Владимирович, пгт.Седово, улица Седова, дом 46, ул. Кирова,28, тел. 0713009476

19 Орехова Татьяна Михайловна, пгт.Седово,ул.Мищенко,5, тел. 0713060990

20 Печеркин Виктор Иванович, пгт.Седово, улица Комсомольская, дом 63, тел. 0713791697

21 Помазан Борис Антонович, пгт.Седово, улица Куйбышева, дом 12, тел. 0713138260

22 Сальников Павел Александрович, пгт.Седово, пер.Колхозный,1, ул. Куйбышева, 24, тел. 0713161640

23 Сальникова Инна Петровна, пгт.Седово ,ул.Комсомольская,56, тел. 0713119349

24 Сальникова Татьяна Валентиновна, пгт.Седово, улица Куйбышева, дом 12,

тел. 0713130703

25 Сердюк Светлана Федоровна, пгт.Седово ,ул.Школьная,6-А, тел. 0713077644

26 Скоропад Татьяна Сергеевна, пгт.Седово ,ул.Седова,16, тел, 0714856402

27 Харламов Дмитрий Игоревич, пгт.Седово, ул Комсомольская,48, тел. 0713108260

28 Хмелевский Александр Анатольевич, пгт.Седово,ул.Свердлова, 31, тел. 0713010198

29 Ширидекин Алексей Константинович, пгт.Седово, улица Кирова, дом 13а, тел. 0713009484

30 Азимова Марина Васильевна, пгт. Седово, ул. Калинина,7 тел. 0714775640

31 Щеглова Инна Анатольевна, пгт. Седово, ул., Мищенко,35, тел. 0713112208

32 Черная Наталья Владимировна, пгт. Седово, ул. Седова,19, тел. 0713078454

33 Фалеева Татьяна Георгиевна, пгт.Седово ул.Школьная 5, тел. 0713009965

34 Кузьмина Валентина Валентиновна, пгт.Седово ул.Комсомольская 31, тел. 0713010015

35 Калинина Тамара Павловна, пгт.Седово ул.Помазана 6, тел. 0713099991

36 Орлова Наталья Александровна, пгт.Седово ул.Школьная 2, тел. 0713124703

37 Коваленко Лариса Борисовна, пгт.Седово ул.Комсомольская 51, тел. 0713186280

38 Федорченко Леонид Порфирьевич, пгт.Седово ул.Комсомольская 141, тел. 0713111023

39 Логвинова Людмила Анатольевна, пгт Седово ул.Комсомольская 37, тел. 0713067888

40 Лазоренко Татьяна Ивановна, пгт Седово ул.Куйбышева 4 , тел. 0713078474

41 Недомерков Василий Константинович, пгт.Седово ул.Комсомольская 85, тел. 0713116061

42 Нагорная Валентина Ивановна, пгт Седово ул.Седова 40, тел. 0713135567

43 Полях Елена Евгеньевна, пгт Седово, ул.Комсомольская 115, тел. 0713010461

44 Параскевас Ирина Павловна, пгт.Седово ул.Свердлова 53, тел. 0713009630

45 Кулишенко Ольга Константиновна, пгт.Седово ул.Комсомольская 82, тел. 0713134723

46 Ерлыкова Клара Павловна, пгт.Седово ул.Памазана 11, тел. 0713134728

47 Нестерова Ольга Александровна, пгт Седово ул.Памазана 5, тел. 0713094684

48 Васильева Наталья Борисовна, пгт Седово ул Школьная.13, тел. 0713009013

49 Болдырев Александр Сергеевич, пгт.Седово ул.Школьная 25, тел. 0713144095

50 Постная Анна Александровна, пгт. .Седово ул.Комсомольская 137, тел. 0713195412

51 Падалко Андрей Григорьевич, пгт Седово ул.Калинина 18, тел. 0713102685

52 Шешина Любовь Георгиевна , пгт.Седово ул.Кирова 34 , тел. 0713108915

53 Острикова Валентина Федоровна, пгт.Седово ул.Комсомольская 85, тел. 0713195442

54 Михайлова Александра Степановна, пгт Седово ул. Войкова 23 , тел. 0714456068

55 Сердюк Марина Викторовна, пгт.Седово ул.Войкова 1, тел. 0713116694

56 Хворостянко Марина Викторовна, пгт.Седово ул.Комсомольская 79, тел. 0713112218

57 Киреева Оксана Игоревна, пгт.Седово ул.Седова 69, тел. 0713275192

58 Щепихина Любовь Ивановна , пгт.Седово ул.Мищенко 32, тел. 0713136445

59 Дудкин Михаил Иванович, пгт.Седово ул.Куйбышева 25, тел. 0713127281

60 Моисеев Игорь Владимирович, пг.Седово ул.Кирова 16 , тел. 0713659802

61 Сагирова Галина Викторовна, пгт.Седово ул.Кирова 10, тел. 0713608478

62 Морозова Наталья Юрьевна, пгт.Седово ул.Свердлова 20, тел. 0713009973

63 Лебе Александра Александровна, пгт.Седово ул.Седова 54 кв 2, тел. 0713108196

64 Золотько Алексей Владимирович, пгт.Седово ул.Комсомольская 103, тел. 0713108189

65 Ляхов Иван Анатольевич , пгт.Седово ул.Мищенко 88, тел. 0715067839

66 Ляхова Любовь Петровна, пгт.Седово ул.Школьная 27, тел. 0715067839

67 Делеева Елена Яковлевна, пгт.Седово ул.Седова 35, тел. 0713108854

68 Калиничева Елена Владимировна, пгт.Седово ул.Калинина 69, тел. 0714734478

69 Гребцов Александр Николаевич, пгт Седово ул.Калинина, 55, тел. 0713274342

70 Кованев Алексей Игоревич, п.г.т. Седово ул.Помазана,6, тел. 713078457

71 Лисечко Павел Анатольевич, п.г.т.Седово ул. Калинина 21, тел. 0713094662

72 Загнеткина Галина Георгиевна, п.г.т.Седово ул Комсомольская,79-А , тел, 0713136466

73 Ивашинина Алла Васильевна, пгт.Седово ул. Комсомольская, 41, тел. 0713258071

74 Тимошенко Валентина Вячеславовна, пгт.Седово ул Куйбышева 6, тел. 0713119004

75 Коробская Лилия Стефановна, птг.Седово ул.Войкова, 33, тел. 0713094706

76 Ланин Александр Алексеевич, пгт.Седово ул.Калинина 4, тел. 0713013064

77 Троценко Анна Семеновна, пгт. Седово, ул. Мищенко, 56 , тел. 0713173719

78 Волкова Любовь Александровна, пгт. Седово, ул. Мищенко, 9, тел. 0713192022

79 Матюха Евгений Анатольевич, пансионат « Сафари», п.г. Седово ул. Мищенко,53, тел. 0713076670

80 Турбин Роман Николаевич п.г.т. Седово ул. Нардекова ,5, тел. 0713113868

81 Тищенко Елена Анатольевна, гостевой дом « У моря», п.г. т. Седово ул. Школьная,20, тел. 0713532382

82 Ершова Оксана Владимировна, п.г.т Седово ул. Седова,33, тел. 0713128952

83 Петривный Виктор Васильевич, п.г.т Седово ул. Седова,80, тел. 0713113883

84 Бобошко Ольга Суреновна, пансионат «Юбилейный», п.г.т.Седово ул. Школьная,28 а, тел. 0713092129

85 Хименко Ирина Анатольевна, пансионат «Юбилейный», п.г.т. Седово ул. Школьная,28 а, тел. 0713092129

86 Быкодоров Николай Васильевич, п.Седово ул. Школьная 9 , тел. 0713081493

87 Кудряшова Анна Юрьевна, пгт Седово ул.Седова 7, тел. 0713245943

88 Либиченко Лариса Александровна, п.г.т.Седово ул. Седова,44, тел. 0713113707

89 Платунов Борис Владимирович, с. Безыменное ул.Пушкина 64 , тел. 0713095937

90 Шматикова Неля Владимировна, с. Безыменное, ул. Набережная 69, тел. 0713103923

91 Загрулько Вячеслав Иванович, с. Безыменное,ул. Нагорная, дом 33, тел. 0713085014

92 Бабенко Евгений Викторович, с. Безыменное, ул. Нагорная, 24, тел. 0713072777

93 Морозов Валерий Валериевич, с. Безыменное, ул.Нагорная,31, тел. 0714776712

94 Денисова Татьяна Николаевна, с Безыменное, ул. Мира,77, тел. 0713274485

95 Табачная Любовь Семеновна, с. Безыменное, пер.Юбилейный 19, тел. 0713192364

96 Золоторев Александр Александрович, с.Безыменное ул.Садовая 2 А, тел. 0713085078

97 Федоровская Яна Анатольевна, с. Безыменное, ул.Набережная 41 а, тел. 0714889235

98 Кабанова Оксана Александровна, с. Безыменное, ул.Мира 77 а, тел. 0714421141

99 Горевич Алексей Мефодиевич, с. Безыменное, ул.Нагорная, 45б, тел. 0713095987

100 Михайличенко Ольга Александровна, с.Безыменное ул.Нагорная 36, тел. 0713130705

101 Санникова Ольга Юрьевна, с.Безыменное ул.Победы 73, тел. 0713118221

102 Олейниченко Константин Анатольевич, с.Безыменное ул.Нагорная 19, кв 1, тел. 0713137520

103 Семенова Ольга Алексеевна, с.Безыменное ул.Победы 80, тел. 0713187172

104 Наам Ольга Васильевна, с. Безыменное, ул.Набережная 66, тел. 0713195185

105 Милюшко Мария Ивановна, с.Безыменное ул.Победы 7 а, тел. 0713391492

106 Ермоленко Виктор Дмитриевич, с.Безыменное ул.Набережная,43, тел. 0713125852

107 Шквыря Галина Алексеевна, ,с.Безыменное ул.Пушкина,68, тел. 0713187191

108 Житенко Евгения Александровна пгт.Седово,ул.Комсомольская,71 713087903

109 КОВАЛЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, пгт. Седово, ул.Болдарева,15, тел. 0713076012

110 КОМАРЬ РАИСА АЛЕКСЕЕВНА, пгт. Седово,ул. Комсомольская, ГК «Южный Берег», тел. 0713133009

111 МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, пгт.Седово ,ул.Седова,75А, тел. 0713082620

112 Омельченко Лариса Борисовна, пгт.Седово,ул. Калинина,21, тел. 0713195363

113 ТАРАРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, пгт.Седово, улица Войкова, дом 88, тел. 0713121588

114 УСЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, пгт.Седово, б\о "Южный берег", тел. 0714182425

115 Шинкаренко Галина Ивановна, пгт.Седово,ул. Комсомольская, ГК «Южный Берег», тел. 0713133009

116 ЯКУТ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, пгт.Седово,ул Комсомольская.47, тел. 0713077297

118 Самарина Зинаида Анатольевна, пгт. Седово ул. Комсомольская 36, тел. 0713136459

119. Степовая Любовь Николаевна, пгт Седово ул Помазана,7, тел. 0713129412

120. Забловский Николай Иванович, пгт.Седово ул.Калинина 74, тел. 0713123461

121. Морозов Анатолий Михайлович, пгт. Седово, ул. Седовва, 11а, тел. 0713244638

122. Сергеева Г.М., п.г.т. Седово ул. Комсомольская 19 а, п.г.т. Седово, ул. Нардекова,4 7, тел. 0713116335

123. Шилин А.В., пансионат «У дяди Феди», п.г.т. Седово ул. Нардекова,15, тел. 0713009589

124. Боряк А.А., гостевой дом «Жемчужина», п.г.т.Седово ул. Нардекова,20, тел. 0713128373

125. Шам Г.Б., частный пансионат «Радуга», п.г.т.Седово ул. Школьная,28, тел. 0713076353

126. Бережная С.К.,пансионат «Холодок», п.г.т.Седово ул. Комсомольская,64, тел. 0713348566

127. Панфилов О.А., пгт.Седово, ул. Седова,53, тел. 0713115081

128. Ильяшевич Любовь Михайловна, пгт Седово ул.Восточная, 6, тел. 0713511894

129. Титаренко Лидия Матвеевна, пгт Седово ул.Комсомольская, 9, тел. 0713067590

130. Балахнин Виктор Викторович, с.Обрыв, Новоазовский р-н, ул. 50 летия Советской Власти, д22, тел. 0714953909

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