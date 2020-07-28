2020-07-28T21:43:52+03:00
Политика

На внеочередных переговорах Киев пытался отказаться от выполнения подписанных договоренностей

Основной темой встречи стало обсуждение координационного механизма. Поэтому согласовать следующее разведение сил и Дополнения к Рамочному решению не успели
Екатерина Сорока
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МИД ЛНР предполагает, что такие действия со стороны Киева ставят под вопрос эффективность дополнительных мер и сам режим прекращения огня. Фото: ДАНМИД ЛНР предполагает, что такие действия со стороны Киева ставят под вопрос эффективность дополнительных мер и сам режим прекращения огня. Фото: ДАН
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Внеочередные переговоры Контактной группы закончились. Хоть повесткой дня и были выдвинуты вопросы по выполнению дополнительных мер контроля действующего перемирия, но Киев попытался отказаться от выполнения подписанных договоренностей. А именно пункта об использовании координационного механизма по регулированию нарушений режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе (то есть в составе представителей Украины и представителей ЛНР и ДНР). Обязанности координационного механизма украинская сторона попыталась возложить на СММ ОБСЕ.

Координационный механизм будет действующим только в случае прямого взаимодействия украинской стороны с представителями ЛДНР в СЦКК, только оперативная прямая связь сторон конфликта может принести реальные результаты. На данный момент уже есть выработанная схема, но оперативное реагирование затягивается ввиду посредничества СММ ОБСЕ, так как в случае прекращения огня необходимо срочное принятие решения и конкретные действия на местах, особенно в ночное время суток, – сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

Также в ходе переговоров не удалось утвердить весь перечень участков для разминирования. Компромисс найден по 15 из 20 предложенных локаций.

А к вопросам о следующем разведении сил и согласованию проекта Дополнения к Рамочному решению приступить так и не удалось из-за ограничений по времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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