Никонорова: «Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе»

28 Июль 2020 2020-07-28T20:19:56+03:00

Леонид Кучма дважды становился главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Фото: ДАН

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Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова прокомментировала уход Леонида Кучмы с поста главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.

— Мы с уважением относимся к решению Леонида Кучмы сложить полномочия руководителя украинской делегации. Очень важно, что он уходит на позитивной ноте – его последняя подпись стоит на письме в поддержку дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, — отметила Никонорова.

Также она добавила, что Леонид Кучма, как опытный управленец и дипломат, являлся одним из немногих со стороны Украины, кто демонстрировал конструктивный подход в переговорах в Контактной группе.

В том числе благодаря его позиции, стало возможным подписание дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия в Донбассе.

— Сегодня особенно остро стоит вопрос их реализации, а потому стороны обязаны проявить готовность к сотрудничеству. Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе, — добавила Никонорова.

Напомним, что об уходе Леонида Кучмы из Контактной группы стало известно сегодня утром из сообщения пресс-службы Офиса президента Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU